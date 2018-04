– Uansett hvem som vinner vil vi være i trygge hender

Fram til søndag 6. mai kan man stemme på kandidater til stillingen som studentrepresentant i NTNU-styret. I et forsøk på å øke oppslutningen blir det i år, for første gang, lansert en valgomat for å hjelpe velgerne med å finne riktig kandidat.

Søndag 29. april var de fem kandidatene som stiller til NTNU-styret samlet til en utspørring og debatt i Klubben på Samfundet, for at man før valget skal kunne bli kjent med hva kandidatene står for.

Her kan du bli kjent med de fem kandidatene.

Om NTNUs styrevalg

NTNU-styret er øverste vedtaktsdyktige organet ved NTNU.



Valget er åpent fra 30. april til 6. mai.



Består av elleve representanter, der to av dem er studenter.



En kvinnelig student, og en mannlig student sitter i styret.



Studentene i styret kan få permisjon fra studiet for å sitte på heltid.



Resultatet publiseres mandag 7. mai.



Kilde: studentvalget.no





Tidligere styremedlem Håvard Bertelsen ved Studentersamfundet i Trondhjem, og nåværende studentrepresentant Anja Beate Andersen i NTNU-styret var kveldens ordstyrere.

– Det har vært utrolig gode spørsmål fra salen, og veldig gode svar. Uansett hvem som vinner, så vil vi være i trygge hender, forteller Andersen etter debatten.

Uenig med rektor - ikke hverandre

Til tross for gode spørsmål fra salen og ordstyrerne bar debatten preg av lite intern uenighet blant kandidatene på mange av sakene som ble tatt opp. Alle var derimot uenige med rektor Gunnar Bovim ved NTNU på flere saker. Blant annet i synet på å innføre en foretaksmodell ved NTNU, og på utredningen av de psykologiske poliklinikkene til NTNU.

Les også: - Undergraver universitetsdemokratiet

Les også: Studentkamp for å bevare internklinikken

Andersen synes derimot ikke at det var negativt at de alle hadde like meninger på mange temaer.

– Ja, meningene er ganske like, men de har alle forskjellige perspektiver og innfallsvinkler, sier Andersen.

To av sakene som kandidatene faktisk var uenige om var hvorvidt NTNU skal gå inn for å bruke akademisk boikott som virkemiddel, og om man bør gjennomføre flere kveldseksamener.

Håper at en valgomat vil gi økt oppslutning

Tidligere valg til NTNU-styret har slitt med at det har vært lav oppslutning. I fjor var det kun 14,83% av studentene som valgte å bruke sin stemme. Dette var en økning fra årene før, hvor oppslutningen har ligget på rundt 12%. Andersen håper at å ta i bruk en valgomat vil bidra til å man også i år fortsetter trenden med økt oppslutning på styre-valget.

– Vi i styret har ingen vedtatte mål for oppslutningen, men vi ønsker oss en høyere oppslutning enn i fjor, sier Andersen.

I valgomaten, som er litt forsinket grunnet tekniske problemer, er også meningene til Bovim lagt inn. Dette for at man skal kunne sammenligne kandidatene opp mot ham. Og for ordens skyld: Man kan ikke stemme på Bovim.

Når valgomaten er tilgjengelig blir den å finne her.