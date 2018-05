Ikke spis middagen din her

Det eneste som er feil med Ikea-restauranten, er maten.

Terningkast Meny: 4 Mat for pengene: 2 Service: 5 Miljø: 6 TOTALOPPLEVELSE: 3 IKEA RESTURANT Adresse: Landbruksvegen 2, 7047 Trondheim. Vi spiste: Krydderstekt laks og grønnsaksboller, pasta og tomatsaus til hovedrett. Eplekake og ostekake til dessert. Prisnivå: Foretter: 19-75 kroner Hovedretter: 69-189 kroner Desserter: 35-76 kroner Hvem passer det for: Den småspiste. Klientell: Gjennomsnittsmennesket. Utsikt: Enorm parkeringsplass. Vegetarretter: Grønnsaksboller med pasta. Rullestolvennlig: Ja. Insidertips: Sett deg og chill med gratis kaffe i loungen!

– Splæsj.

En stor øse majonesfarget saus treffer tallerkenen til varehuskaféanmelder, og gourmet, Gastromat. Han og kollegaen Piffi står foran kantinedisken på Ikea Restaurant der betjeningen med kyndig hånd fyller opp duoens steintøy med delikatesser.

Gratis kaffe

De to gourmetene får et «håper det smaker», fra den sjarmerende kantinepiken på sin vei mot kassen. De tar kaffe til maten, men her oppstår det allerede utfordringer. Piffi har i sin uvitenhet glemt å melde seg inn Ikea Family, og kan derfor ikke få kaffen gratis. En noe oppgitt Gastromat prøver å forklare kollegaen om hvilke fordeler et medlemskap innebærer, og hvordan Piffi kan bli medlem.

Piffi velger derimot enn annen utvei. Med sitt smått nevrotiske smil prøver han å sjarmere kassadamen i senk. Kassadamen drar Ikea family-kortet sitt uten å blunke, og Piffi kan puste lettet ut. Det ble kaffe og rabattert mat i dag.

– God feng shui

Lukten av kjøttboller river i nesen mens de to manøvrerer seg fram til et ledig vindusbord med utsikt mot Ikeas enorme parkeringsplass.

– Åpent og romslig lokale. Blant de beste restaurantlokalene jeg har sett, sier en tydelig imponert Gastromat.

– God feng shui, legger Piffi til.

Restauranten er stor og lys. I det ene hjørnet er det til og med innredet en liten lounge med behagelige sofaer og nette småbord. Akustikken er også utmerket.

– Denne sausen smaker bare majones

Endelig er de to anmelderen klare for å innta maten. Gastromat hiver innpå laks, poteter og grønnsaker – en porsjon helt lik den som er vist på bildet i menyen.

– Laksen er knusktørr, utbryter Gastromat.

Den rosa fisken bærer preg av å ha blitt varmebehandlet i for lang tid. De kokte grønnsakene er til gjengjeld saftige, og potetene smaker olje. Dessverre kan ikke herligheten skimtes under et farlig sjenerøst lag med noe som antakelig skulle være hollandaisesaus.

– Sausen smaker bare majones!

– Og denne pastaen smaker gummi, utbryter Piffi.

Pastaen, som er formet slik at den ligner en eller annen obskur del fra en bilmotor, er klebrig og hard. Grønnsaksbollene er derimot slik de skal være, det samme er tomatsausen. Men det er ingenting spennende med denne retten.

Eplekake med sukkersmak

Foto: Piffi og Gastromat

– Dette kan ikke sammenlignes med en fortauskafé i Roma, drømmer Piffi etter at han har inntatt desserten, et stykke ostekake med crumbledeig-topping.

– Men kaffen er god. Mørkbrent, utdyper Gastromat.

Gastromats eplekake med krem er i søteste laget. Smaken er grå og anonym.

– 169 kroner for noe de kaller en stor porsjon middag, også blir man ikke mett en gang, sier Gastromat.

– Også smaker det ingenting, heller, legger Piffi til, før han og kollegaen går videre til bistroen for å spise seg mette på femkroners pølser.