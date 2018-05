Snakk høyere om porno!

Problemet med erotisk underholdning er ikke at den finnes. Problemet er at den trykkes ned og pakkes inn i et tykt lag av skam, tabu og taushet.

Hadde jeg vært diktator for en dag, så hadde jeg innført obligatorisk særoppgave om pornoindustrien i skolen. Oppgaven skulle handlet om emosjonelle og kulturelle konsekvenser og ha en sterk oppfordring til kritisk tenkning og å belyse så mange sider av debatten som mulig. Jeg mener at et bevisst og opplyst menneske vil kunne forholde seg til erotisk underholdning på en sunn måte.

Det er så alt for enkelt - og fristende - å legge skylda for overgrep, maktmisbruk og ungdoms dårlige selvbilde på porno. Jeg mener det er en enorm ansvarsfraskrivelse. Å ta problemet ved rota ville være å innrømme at vi må tenke nytt på selve verdigrunnlaget samfunnet hviler på.

Det var ikke pornoindustrien som skapte en kultur for barneoppdragelse der det mest brukte ordet er «Så flink du er!». Det var ikke pornobransjen som skapte et skolesystem der prestasjon er viktigere enn empati. Det var heller ikke pornoindustrien som nektet å lære så mange mennesker å takle følelser som usikkerhet, redsel eller nervøsitet på en god og ærlig måte. Det er politikerne som har valgt å prioritere et utdanningssystem som legger mer vekt på prestasjon enn på egenverd. Dette mener jeg er direkte overførbart til det seksuelle. Det ikke rart at de som står ustøtt søker til nettporno for å finne måter å kompensere på i senga. For det er så mye viktigere å prestere bra, enn å ha det bra. Og hva vil det si å prestere bra når det kommer til sex? Jo, det må vel være slik som på film det, da. Hva annet har man å sammenligne med?

Problemet med erotisk underholdning er altså ikke at den finnes. Problemet oppstår når den kombineres med kulturelt prestasjonsjag, en pervers søken etter profitt, og en utbredt emosjonell inkompetanse i befolkningen. Men skoleverket fokuserer fortsatt mer på matematikk enn på hvordan man møter prestasjons- og statusjag med verdigheten i behold. Elevene pugger det periodiske system, men de vet ikke hvordan man takler følelser som usikkerhet, utilstrekkelighet, motløshet eller overveldelse på en god måte. Det overføres lett til deres seksuelle adferd.

Samtidig drives det kollektiv omsorgssvikt fordi alt for få ansvarshavende snakker tydelig, ærlig og skamløst om porno. Unge som møter porno i elleve-tolv-årsalderen hører kanskje ingen voksne snakke om porno på en god måte før de ankommer tjueårene. Det er katastrofalt for deres møte med egen seksualitet. Jeg mener vi må snakke mye mer om porno. Og jeg mener vi må endre verdisyn.

Fram til empati blir viktigere enn gangetabellen, og EQ blir like viktig som IQ, kan vi glemme å få bukt med lav selvfølelse, maktmisbruk og overgrep. Å skylde på porno alene er bare feigt. Da blomstrer de destruktive kreftene som koser seg på det usikre menneskets bekostning.