La meg selge kroppen min

Vi trenger ikke en lov som påfører sex­selgere risiko. Vi trenger rettigheter, sikkerhet, og statlige bordell.

Neste år fyller sexkjøpsloven ti år. Den skulle i hovedsak beskytte sexselgerne og i stedet ramme kjøperne, med bøter eller fengsel. Men har den gjort livet bedre for de som selger sex? Det er lite trolig.

Les også: PR-kampanjer spiser nyttige idioter til frokost

I 2014 kom en rapport som undersøkte hvordan loven hadde fungert så langt. Den viste at sexselgere har blitt utsatt for større utrygghet og risiko som følge av loven. Blant annet har vold og ubeskyttet sex blitt mer vanlig, og sexselgere mer stigmatisert i samfunnet. Loven som skulle hjelpe sexselgerne, har ført dem enda lenger ned på den sosiale stigen.

Samfunnet har et merkelig syn på sex. Det skal helst ikke snakkes om. Nakenhet er tabu og tilfeldig sex er kun greit i fylla. Med en gang det er sex mot betaling, er det moralsk forkastelig. Da er det kanskje ikke så rart at sexselgere havner på kant med resten av samfunnet. Folk roper etter likestilling, men mener samtidig at andre ikke skal få gjøre hva de vil med sin egen kropp. Hvis jeg vil selge sex, burde det være mitt valg.

Les også: Virkelighetens «Pretty Woman»

Det er klart at ikke alle selger sex av egen fri vilje. Noen er ofre for menneskehandel, med bakmenn som tvinger dem til å tjene penger på kroppen sin. Selv om dette er et stort problem, som også må gjøres noe med, er det viktig å skille det fra de som selv velger å selge sex. Disse må få utføre den jobben de selv har valgt.

Selv om sexselgere i større grad er utsatt for vold og tvunget til ubeskyttet sex enn tidligere, er det få som tør å anmelde kundene sine. Mange frykter for å ikke bli tatt på alvor hos politiet, og at det skal få konsekvenser for andre sexselgere. Politiet gjemmer seg bak loven. Det virker lettere å bekjempe sexsalg ved å gå etter selgerne heller enn kjøperne.

Jeg mener at det eneste som kan løse problemet, er å regulere sexsalg og sexkjøp gjennom staten. Det vi trenger er rett og slett statlige bordeller. Et sted hvor sexselgere føler seg trygge, blir regelmessig testet, og får helsemessig oppfølging. Et sted hvor samfunnet, politiet, og politikere samarbeider med sexselgere på en positiv måte.

Sexkjøpsloven i dagens form må derfor skrotes. Vi må få på plass en lov som hjelper alle istedenfor ingen, slik dagens lov framstår. Alle som selger sex, både kvinner og menn, må få bedre rettigheter og bedre hjelp av det offentlige. Vi må bekjempe stigmatiseringen sexselgere opplever. De jobber på lik linje med alle oss andre, og det skal de få fortsette med.