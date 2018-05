Vil fylle tomrommet i Midtbyen

Å drive utested kombinert med konsertlokale har vist seg å være vanskelig i denne byen. Nå har Trondheim Konsertkollektiv gått sammen for å løse dette problemet, og kanskje snu trenden.

Én av fordelene Trondheim Konsertkollektiv har er at de ikke har noen husleie, lønn til ansatte, eller bardrift å bekymre seg over. De jobber på prosjektbasert basis, og med færre faste utgifter enn det en bareier har. Likevel er ikke jobben direkte lukrativ.

– Vi har nok heller gått en hundrelapp i minus hver, sier Are Bergerud og ler.

Trondheim Konsertkollektiv består av Markus Sletten, Maria Rasmussen, Fabian Egge, Oda Sofie Aaring, Are Bergerud og Rune Søholt. Deres mål er å blåse liv i Trondheims ute- og kulturliv ved å booke flere konserter til klubbscenene i Midtbyen.

Et manglende tilbud

– Den størrelsen vi ønsker å jobbe med er mellom 50 og 200 billetter solgt per konsert. Her mener vi det mangler noe. Konserter på denne størrelsen er et viktig steg mot større scener, som Byscenen og Samfundet, mener Egge.

– Nå har vi Antikvariatet, Habitat, Fru Lundgreen og Lobbyen med 100-170 i kapasitet, da er neste Klubben på 300. For å få med studentene må man ha et godt tilbud i Midtbyen, sier Bergerud.

Likevel understreker medlemmene at deres mandat ikke er å finne og løfte små artister, men at dette er en kul bieffekt av jobben. I hvert fall nå i startfasen.

– Det er en enormt stor gruppe, så det er på en måte ikke en begrensning. Akkurat nå er det gøy å kunne jobbe med det, på sikt ønsker vi også å jobbe med større artister. En annen artig tanke der er jo at vi som foretak også er up-and-coming, sier Bergerud.

Han ser på Trondheim Konsertkollektiv som et lokalt løft i artistutvikling. Om de er med artister fra starten, og kanskje har muligheten til å være med på å arrangere den første konserten til et band i Trondheim så kan de spille neste konsert på en litt større scene, og om tre år kan de forhåpentligvis spille konsert på Byscenen.

– Litt av grunnen til at vi har begynt å jobbe med up-and-coming er at da er det enklest å arrangere mange konserter, legger Maria Rasmussen til.

Tanken om å arrangere konserter i denne skalaen er ikke fremmed for Trondheims uteliv. To utesteder som satset på nye artister, Brukbar Blæst og Familien, har i den siste tiden måttet stenge dørene. Medlemmene i Trondheim Konsertkollektiv sier de ikke er en direkte konsekvens av scenedøden, men at de ønsker å føre konseptene disse klubbene førte videre.

Vil utfordre konsertgjengeren

Foto: Lisa Botterli Flostrand

– Det pleier å funke å nesten «lære» folk å gå på konsert, og utfordre dem litt, sier Maria.

De viser også til at Konsertkollektivet ikke er opprettet som en kritikk av de allerede eksisterende stedene, men at de ser at det mangler et tilbud i segmentet de jobber i. Egge legger også til at folk må få øynene opp og bruke tilbudet som er i dag i større grad.

– Det ser også ut til å være en trend blant studenter i Trondheim å bruke penger på konserter hvor de vet hva de går til, de ønsker helst ikke å bruke 150 kroner på noe de ikke er sikre på. På den måten kan man også bygge en konsertkultur, det er ikke så etablert i her i Trondheim som det er i andre byer.

Å trekke studenter til klubbkonserter er også et fokus for medlemmene i Trondheim Konsertkollektiv, ettersom alle er eller har vært studenter i byen. De mener at Trondheimsstudentene kanskje er litt bortskjemte som har et Studentersamfund som arrangerer så mye til så lav pris - spesielt på Knaus hvor konsertene er inkludert i inngangen. Derfor tilbyr de ofte studentrabatt for å synliggjøre konserter i byen ellers for studentene her.

Kulturhovedstaden Trondheim?

Trøndere både hører på, og spiller mye musikk, og alle i Konsertkollektivet er enige om at utviklingen av kulturlivet går rett vei. Her bidrar studentene også.

– NTNU spytter ut talenter, de må bare ikke flytte fra byen, er Egge og Rasmussen enstemmig enige om.

Det er likevel ikke bare studentene i Trondheim som liker å dra på konsert.

– Trøndere er jo glad i å gå på konsert. De kjøper billett til Granåsen og Sverresborg, men jeg er sikker på at man har like gode konsertopplevelser på Fru Lundgreen eller Habitat, sier Egge.

I tillegg har festivaltilbudet og storkonsertene i Trøndelag tatt seg opp de siste årene.

– Ting blir utsolgt. Jeg vet ikke hvor mange nye festivaler som har blitt annonsert bare i år som er innenfor 37 kroner på bussbilletten, med Heim og Festningen, og Bakkefestivalen som kom i fjor. Men for at man skal videreutvikle en kulturby må man se litt teknisk på det også. Man må man ha arbeidsplasser til folk, også fra september til mai. Man må ha helårsaktivitet, og konserter av typen vi jobber med.

Dette taler Trondheims sak for å kunne bli Norges kulturhovedstad, noe som ikke er helt utenkelig, om enn litt flåsete. Medlemmene i Konsertkollektivet berømmer fylkeskommunen og Trondheim kommune for denne satsningen. Uten støtten de mottar kunne de ikke opprettholdt det samme aktivitetsnivået som de kan i dag.

– Da man mistet Blæst og Familien ble politikerne mer bevisst på problemet. Jeg tror i hvert fall at det er noe av grunnen til denne satsingen fra øvre hold, sier Bergerud.

Lokal Bar

Foto: Lisa Botterli Flostrand

– Dette er et unikt lokale, med tre rom til forskjellige typer arrangementer. Det er et konsertlokale med bar som vil ha kapasitet på 120 til 150 personer. Det blir en nattklubb i kjelleren, og en cocktailbar.

Anfinnsen mener at det mangler utesteder i Midtbyen med et personlig preg. Han ønsker at gjestene skal føle seg hjemme på Lokal Bar. Det skal både være et sted for å møte mennesker, og oppdage ny musikk. Åpningsdatoen til Lokal Bar en enda ikke fastsatt, men Anfinnsen anslår at dørene åpnes i løpet av sensommeren.

Veien videre

Framover har Trondheim Konsertkollektiv annonsert fire arrangementer, pluss et par som de ønsker å bevare mystikken rundt.

– Johannes Holtmon skal spille på Antikvariatet. Han er jo en favoritt på radioen. Aleksander Kostopoulos skal spille på Habitat. Det er et slags one-man-band, sier Maria.

Om noen av de avdøde scenene våkner til live igjen gjenstår fremdeles å se, men positiviteten til Trondheim Konsertkollektiv er smittsom. Det minste vi kan gjøre for å hjelpe er å dra på konserter. Det er et bidrag som er helt OK å gjøre!