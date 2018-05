Veien fra stolen til talerstolen kan virke lang, men det er en av de viktigste for oss som Studentersamfund.

I høst ba jeg dere om å ta i bruk stemmen deres. Og det har mange av dere gjort. Mange nye fjes har tatt motet til seg, gått opp på talerstolen, sagt «ærede Storsal, mitt navn er…», og stilt sitt spørsmål. Uten å kunne alt om et tema, uten å vite svaret på forhånd. Storsalen får en litt sterkere stemme for hvert nye fjes som tar de viktig stegene fra stol til talerstol. De som bruker stemmen sin til å lære noe nytt, til å utfordre vante ideer.

Under høstens stortingsvalg var det også mange som brukte sin stemme. For dere mellom 20 og 24 år valgte 64,3 prosent å gå til valgurnene. 64,3 prosent mente sin mening var verdt noe. Til dere andre: Husk at din stemme er verdt å bli hørt. Din stemme kan være med på å forme fremtiden. For hvem er framtiden for om den ikke er der for dere i starten av tyveårene?

Samfundets hjerte banker litt sterkere for hvert medlem som ytrer seg. Min oppfordring til dere nå er å ta i bruk de midlene dere har. Om du velger det du er mest komfortabel med er det helt greit. Det går fint å vise sin støtte ved å gi en tommel-opp på facebook. Det er kanskje enklest å retweete en mening. Men hva om du neste gang kommer med et svar eller en kommentar. Videre derfra kanskje det blir et debattinnlegg i Dusken. Kanskje du videre tør å fremme et resolusjonsforslag i Storsalen. Du kan som ett medlem, som én stemme, få 13 500 medlemmer i ryggen. Tenk på det!

Samfundet skal gjøre mer enn å følge dagsorden satt av politikerne og avisene. Vi skal være med på å skape politikk ved å sette dagsorden. Gjennom samfundsmøter og onsdagsdebatter gir Samfundet deg en utrolig mulighet for å lære mer, debattere og si dine meninger. Vårt mål er å få en best mulig debatt, men for å få til dette trenger vi deres hjelp. Dere må vise oss hva dere brenner for, og hva vi som Studentersamfund skal ha meninger om. Min oppfordring til dere det kommende året er å utfordre Storsalen med resolusjoner. La 13 500 studenter få merke at et medlemskap på Studentersamfundet er så mye mer enn en måte å få rabatter på. Vær med på å sette dagsorden med oss, og la oss vise politikere at studentene må tas på alvor.

I høst ba jeg dere om å ta i bruk stemmen deres. Takk til alle som har gjort det, det siste året. Takk til alle dere som har brukt lørdagskveldene deres på samfundsmøtene, og til dere som har kombinert vinonsdag med debatt. Takk til de som har skrevet debattinnlegg i Under Dusken, eller skrevet et engasjerende innlegg på sosiale medier.

Ikke slutt å bruke stemmen deres.