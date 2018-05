Trusesalg, sa du?

En liten svipptur på det store internettet førte oss til noen alternative nettsider hvor du kan utforske og utfordre dine fantasier – eller bare sprite opp en litt kjedelig dag på lesesalen.

Tiden hvor lugubre transaksjoner skjedde i mørke bakgater er forbi. Har du en forkjærlighet for å lukte på brukte kvinnetruser? Eller har du kanskje få venner og vil leie en? Kanskje du er et ungt, attraktivt menneske som er på jakt etter noen som kan skjemme deg bort? Uansett hvilke lyster eller fantasier en måtte ha, er det i dag skremmende lett å få tilgang til det aller meste.

Pantydeal.com

Ved første øyekast ser dette nettstedet for … vel, fint ut. Her bygger det på sikkerhet, og at kjøperne skal føle seg trygge når de kaster penger etter akkurat den jenta de tror lukter best. For å opprette en konto på siden må du registrere deg som enten selger eller kjøper, og avhengig av hva du velger får du ulike muligheter. Som selger kan du legge ut bilder av deg selv, gjerne iført truser, og skrive lokkende tekster for at noen skal kjøpe nettopp ditt undertøy. Som kjøper kan du sende meldinger og avtale transaksjoner. Her kan man dessuten be om spesifikke truser – og også hva de er blitt brukt til og hvor lenge de har vært på. Mest populære er truseannonser som «48 timer, masturbert i udusjet». For den autentiske, feminine duften, der altså. Er du tilfeldigvis en av de heldige som har klassetur til Japan, kan du også kjøpe brukte truser på automat.

Les også: Fetisjisme er mer enn bare sadisme

r/usedsocks/

Reddit er for mange et fast inventar i nettsurfinga. Det er også et Mekka for alle med alternative interesser. Er du ikke helt komfortabel med å skulle selge trusene dine på nett (eller kjøpe dem, for den saks skyld!), kan du gå over til noe mindre intimt og heller selge sokkene dine. Som fattig student uten særlig forkjærlighet for havregryn, har jeg tidvis lekt med tanken på å gi mitt til fellesskapet. Men, sokker er dyrt, og jeg mistenker at å kjøpe nye sokker konstant hadde kostet mer enn det å selge dem hadde brakt inn. Akkurat som trusene, er det også vanlig å spesifisere bruksområder samt hvilken type og stoff det er i sokkene en selger. Om det ikke skulle tilfredsstille lystene, er det også mulig å bestille videoer av at sokker taes av. I slow-motion. Oh, baby!

Rentafriend.com

Kjenner du litt på den følelsen av at du er verdens beste menneske å henge med, men at ingen andre er enig? Dersom du ikke allerede har blitt snappet opp av Studentersamfundet, eller har solgt sjela di for eddik til linjeforeninga, er det for mange en utfordring å finne et godt nettverk i en ny by. Hos Rent-a-friend kan du ikke bare velge akkurat hvem du vil være venn med, du kan også bestemme aktiviteter. Så neste gang vennene dine vil dra deg med på noe du absolutt ikke vil, kan dette være alternativet. I skrivende stund er det bare én aktiv bruker i Trondheim, så her er det tydelig et marked med rom for utvikling.

Les også: Virkelighetens «Pretty Woman»

Seekingarrangements.com

Så var det disse sugarbabyene. Attraktive mennesker som vil tjene litt penger på si, som oftest for å finansiere en livsstil de fleste av oss ikke har råd til. NRK har sendt dokumentarer, landets aviser har skrevet om det, og nå har Under Dusken også kastet seg på fenomenet sugarbabies. En av de største sidene for sugardating er Seekingarrangements.com (SA). Etter å ha sett nevnte dokumentarer, lagde jeg ivrig en bruker, full av nyvunnet selvtillit på at dette var noe jeg fint kunne gjøre. Helt til Mann (61) ba om å se mine «private bilder», og tilbød å fly meg til USA hvor jeg kunne bo og leve som kjæresten hans i tre måneder. Min erfaring med SA varte i nøyaktig tolv minutter, men er tydelig noe som funker for andre. SA er regnet som et av verdens største nettsamfunn for sugardating, og har store treff for sugarbabies og -daddies rundt om i verden. Det er lett å forstå fristelsen til å spise middag med fremmede for penger, stipend, eller hva enn en måtte ønske, samtidig som det er lite troverdig at dette i lengden kan være sunt for kropp og sjel. Da er nok trusesalg bedre om lommeboka er litt tynn.