Fire irriterende sommerlåter

Sommeren er her, og vi har funnet fire irriterende låter som kan gjøre oppholdet i fluktstolen enten mye bedre eller verre.

David Guetta - «Titanium (feat. Sia)»

Dette må være en av tidenes mest irriterende hjerneormer. En sommer i Italia ble nesten fullstendig ødelagt av refrenget på «Titanium» som surret i bakhodet på repeat. David Guetta, kongen av generisk EDM, skal ha for at det han produserer er skammelig fengende, men for mye av det gode kan det også bli. «Titanium» smaker utvilsomt av sol og sommer, men i lengden følte jeg at den ble mer og mer som et solstikk.

– Erlend Gylver

Michel Teló - «Ai Se Eu Te Pego»

Det er få øyeblikk hvor jeg føler meg mer fremmedgjort fra gamle barndomsvenner enn når jeg møter opp til gjenforening i juli måned, og noen setter på «Ai Se Eu Te Pego». Nostalgiske øyeblikk og ellers oppegående samtaler går tapt til fordel for låtas fæle signaturdans i en «nossa, nossa» ekstase rundt meg. Under framtidens grillfester håper jeg å slippe å miste flere venninner til vrangforestillinger om at de plutselig mestrer spansk, eller til akkompagnerende trekkspill.

– Line Sandvik

Gyllene tider - «Sommartider»

Koselig slager, eller rett og slett en fryktelig låt? Det er kanskje ikke bare jeg som har et ambivalent forhold til Gyllene Tiders’ eneste superhit. «Sommartider» har hjemsøkt nesten hvert eneste grill-vorspiel jeg har deltatt på i parken. Med verdens mest cheesy vokal og med et banalt gitarriff som tilogmed Dag Ingebrigtsen ikke kan matche, er dette låta som enten kan drepe eller virkelig skape sommerstemningen. Alt ettersom hvor mye øl det ble i parken, antar jeg.

– Erlend Gylver

Postgirobygget - «En solskinnsdag»

Overspilt, overspilt, overspilt. Teksten er en smule ekkel. «Jeg titter på jenter, jeg har solbriller på» er verken sjarmerende eller artig i dag. Låta er i tillegg kanskje litt utdatert? Den er i hvert fall altfor mye brukt i absolutt alle settinger. Skoleavslutninger, sommerfester i hagen, allsang i store selskap og så videre. Trenger vi å bruke akkurat denne låta i hver tenkelige sammenheng bare fordi det er sol? En avspilling av refrenget er nok for en hel sommer for min del, før jeg slutter å ha det så bra fordi jeg er glad.

– Maren Høgevold Busterud