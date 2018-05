TØFL - Eg ska

Om du har begynt letingen på sommeralbumet for 2018 kan du slutte nå.

Fredag 20. april, én uke etter at TØFL gjestet Fru Lundgreen i Trondheim, slapp bandet en rykende fersk EP. Eg Ska er en solid samling av låter og kan tidvis virke som en samling av fem ulike singler mer enn en samlet utgivelse. Det låter likevel dritbra.

De to første låtene kjenner mange godt til fra før. «Alle Andre Får Lov» er bandets første singel, og har samlet et par hundre tusen avspillinger på Spotify. Som alle låtene til TØFL tar også åpningssporet for seg en urettferdig virkelighet som mange kan kjenne seg igjen i. Det er ikke ofte et band kan ha en så konsekvent tematikk i musikken, uten at jeg faller av halvveis ned i en bunnløs kjedsommelighet. Dette er ikke tilfelle hos TØFL.

«Nokia 105» er nok en slager som handler om problematisk mobilbruk, og hva som er redningen. Der presenteres et ønske om å slutte å kaste bort tiden på mobilen, og ta kontakt med gamle kjente i stedet for å overse vedkommende til fordel for smarttelefonen. Nyt utsikten, været, og synet av andre mennesker som sitter på telefonene sine.

Bandets EP byr heldigvis på flere sterke spor enn de vi allerede kjenner til, hvorav «Avatar» er ei perle av ei låt for de som liker digg vokal og dansbare refreng. Skru av Netflix, drit i treninga, ta på VR-brillene dine og ha det bra. Lydbildet er polert uten at det føles for strebende, og produksjonen låter overraskende bra. Dette er noe som gjelder for alle låtene på utgivelsen. En personlig favoritt er avslutningssporet «Tunneler». Det er funky, relaterbart, og humoren er enda i god behold. Hele byen trener, men aller helst vil man bare danse full i mørket, selvfølgelig med en god dose ironisk distanse.

Eg Ska er det perfekte soundtracket å høre på i sommer når alle vennene dine er på bartenderkurs i Bali, mens en selv bare peller nese, spiser is og står på sparkesykkel. Det er enda tidlig på året, men jeg er overbevist om at TØFL er på alles ører i sommer, uansett hvor du måtte befinne deg i verden.

