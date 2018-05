Grouper - A Grid of Points

Hjerterom, melankoli og tomhet regjerer på Liz Harris’ siste plate.

Mørk og melankolsk, men likevel varm og innbydende. Liz Harris, bedre kjent som Grouper, har valgt et mer nedstrippet og minimalistisk format på låtene på Grid of Points. Et akustisk piano og hennes egen stemme i kanon med seg selv, som nesten drukner i romklang. Hun har lagt bort gitaren og det meste av effekter, og presenterer seg så og si naken for lytteren i motsetning til andre album. Tekstene kommer også tydeligere frem enn tidligere, som på de første låtene «Races» og «Parkinglot», før hun blir mer introspektiv og svøper seg selv i så mye klang at tekstene drukner.

Ifølge Harris selv handler albumet om fravær, eller tomheten etter noe som er blitt borte. Som en scene etter at skuespillerne har dratt, eller tomrommet etter en forsvunnet bærebjelke. Denne tomheten reflekteres i det sparsomme pianokompet, de forsiktige melodiene, og de minimalistiske låtene. Man kan nesten ta og kjenne på melankolien, uten å bli overveldet, for på tross av denne tomheten klarer Harris å dra lytteren inn med uventet varme og hjerterom.

Grouper framstiller på ingen måte fetisjert tristhet og isolasjon på A Grid of Points, noe som ofte er tilfelle med lignende artister. Hun inviterer i stedet til en ærlig og nøktern refleksjon over temaene hun presenterer, og musikken blir derfor en mer meditativ opplevelse.

Jeg synes dette er en av de bedre platene Grouper har gitt ut i løpet av sin femten år lange karriere, til tross for den korte spilletiden på kun tyve minutter. Den minimalistiske fremgangsmåten hun har tatt i bruk har gitt hennes distinktive stil et helt nytt uttrykk, og man kan høre Harris tydeligere enn noen gang. Selv om den rolige og minimalistiske musikken fort kan bli kjedelig for enkelte, vil jeg anbefale å høre gjennom A Grid og Points. Det er den perfekte musikken til å roe nervene i eksamenstiden.

