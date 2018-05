Sufflé-oppskrift som til og med du kan klare.

Jeg lærte å lage sufflé av min mor da jeg var 14 og skulle imponere en jente jeg hadde bedt over på date. Hvor imponert hun ble trenger vi ikke snakke om, men klarer en 14-åring fra Tønsberg å lage sufflé, klarer du det.

Oppskrift 5 egg

Noen doser smør, ca 5 ss

5 dl mel

5 dl melk

Noen klyper salt

200-300 gram blåmuggost (her kan du variere om du er glad i gorgonzola, parmesan, mozzarella, eller hva det skulle være istedenfor. Men for guds skyld, om du lager ostesufflé og kun bruker Synnøve, dreper du noe som ikke kan vekkes til live igjen. Håp.)

Denne oppskriften vil forresten benytte seg av både klyper og dæsjer, slik Bestemor Duck gjør.

Noen steg:

Steg 1. Lag hvit saus - Det stemmer, dette er ett steg. Du klarer å lage hvit saus, joda det gjør du. Hei! Hør på meg, dette er et steg.

Steg 2. Skill eggeplommene fra eggehviten. Dette gjør du ved å knekke egget i to og rolig lempe eggeplommen fra den ene halvdelen av det knuste eggeskallet til det andre. Pass på at det ikke kommer noe plomme i skålen hvor du heller eggehvite. Er du en adekvat molbo og gjør dette likevel, må du begynne på nytt.

Steg 3. Rør inn eggeplommene og osten i den hvite sausen.

Steg 4. Pisk eggehviten, skikkelig. Den skal være så pisket at du kan snu bollen den er i på hodet uten at noe renner ut.

Steg 5. Brett den piskede eggehviten inn i det som en gang var hvit saus. Da mener jeg ikke rør det inn: Brett. Skjær det i biter og flett det inn i røren som om du ikke har gjort annet i livet. Flett det inn som om du har brukt de siste tre årene på sausbehandling istedenfor å ta en dum bachelor ingen vil ansette deg for. Målet er å beholde luften i kremen og overføre den luftigheten til sausen.

Steg 6. Få det over i en ildfast form og sleng hele greia på nederste rille i ovnen. Rundt 180 grader i 50 minutter eller noe sånt, man ser det om den har stått for lenge. Suffleen kommer til å blåse seg opp noe voldsomt mens den står i ovnen, men kollapser fort etter at den er tatt ut og eksponeres for den virkelige verden. Kos deg.

Vin til å gå med suffléen

Det har tidligere kommet inn klager på at viner til 150 kroner ikke er såkalte «studentviner», Bente. Jeg må jo dessverre si meg enig i det uten at det betyr at vi kommer til å gå helt «gato negro» i denne spalten. Dusken er fortsatt en noenlunde fri avis, og ingen oppover i hierarkiet bryr seg nok om meg til å legge føringer på hva slags vin jeg velger.

Etter mye refleksjon på tilbakemeldingene har jeg derfor besluttet å forlate mitt elskede Frankrike, det blir for dyrt. Vi drar, til Portugal, landet som ga oss flotte ting som portvin og Cristiano Ronaldo, men samtidig grusomheter som transatlantisk slavehandel, og Cristiano Ronaldo

Foto: Vinmonopolet

Niepoort Dão Rótulo Touriga Nacional 2015 Kr 137,40

Dommen:

Vinen dufter tungt av modne bær og urter. Krydderaromaen i denne er ikke typisk for det man tenker på som iberisk. Med sin store tradisjon for god vin er det lett å tenke at den spanske innflytelsen skal være framtredende i den iberiske lillebroren, men nei portugiserne er tydeligvis mer uavhengig her. Du kan også kjenne et hint av plommer om du virkelig jobber med nesa.

Fargen er dyp mørk. Så mørk at du ikke engang kan skimte tommelen din om du holder den opp på andre siden av glasset. Første smak minner mye om lukten, men vinen utvikler seg mer og mer jo lenger den får hvile på tungen. Hun er fyldig men samtidig bløt, en uvanlig kombinasjon, men én denne vinen balanserer utmerket. Vinen har en tydelig fast finish og smaken blir liggende å dvele i munnen lenge etter at du har svelget. Men, for en smak. Der denne vinen skiller seg ut er hvor mye smak den har. Mangfoldet er enkelt, men treffende. Hun forfører. Det er ikke noe annet ord som finnes på norsk som helt klarer å beskrive følelsen som sprer seg gjennom deg om du lar vinen jobbe, virkelig jobbe. Ta en slurk, pust inn litt luft mens du har vinen i munnen, beveg den rundt og fordel den over tungen din, så svelger du. Kjenn på følelsen, og fortell meg om du kommer på et bedre ord for å beskrive hva du opplever.

__Les også vår matspaltists osteanbefalninger.