Rocka bakgrunnsstøy

Frances Wave stilte som andre headliner og siste konsert på årets Bakkefestival. Arrangørene sparte det beste til slutt, men det sier ikke alt om bandets opptreden.

Bandet går på til et publikum som har posisjonert seg strategisk og nærme scenen for å både se og høre. I løpet av de femti minuttene som skal gå viser det seg at Frances Wave har en del fans der, og de klapper med på kommando fra scenen. Det er mer enn andre band har fått av publikum tidligere på kvelden og vitner om at dette er kveldens beste band. Ja, bandet leverer forsåvidt på scenen, og de serverer til og med en splitter ny låt til publikummet sitt. Men er det egentlig godt nok?

Konserten avslutter ti minutter tidligere enn tiden som er satt av til den, men den er ellers ikke spesielt påklagelig. Samtidig er det vanskelig å trekke frem noe som er spesielt bra. Energinivået forblir relativt statisk fra ende til annen, teknikken er på plass, alle spiller etter notene og alt er helt ok. Intet mer, intet mindre. Dette er kanskje like greit, da det er mange som er mer interessert i ølen og vennene sine enn musikken som spilles der fremme.

På en annen side spiller Frances Wave lettbeint rock som skaper god stemning i anledninger som nettopp denne. Det er en småkjølig sommerkveld, det er helg, det er øl, gode venner, mange får briefet med sommergarderoben for første gang i år… også har vi den harde bassen og kule vokalen med noen fete gitarriff på toppen av det hele. En fin sommerkveld, spør du meg, men det er neppe musikken som vil gjøre denne uforglemmelig for mange.

En tabbe bandet gjør er å senke tempoet og spille ballader. Enkelte ser sitt snitt til å løpe på do eller i baren, mens andre mister fokus og pratenivået stiger. Dette er en trend man ser fra denne balladen, som spilles omtrent tjue minutter inn i showet, og et stykke utover. Dette beviser for meg at det er et vanskelig publikum å underholde i dag, og et helt middelmådig show er dessverre ikke nok. Frances Wave må trå bittelitt hardere til om de vil spille hovedrollen i folks minner av denne kvelden.

Etter hvert som tiden går, strømmer likevel flere folk til og blir litt mer interessert i hva som skjer på scenen. Det er mulig dette skyldes at folkemengden blir større, og at stemningen automatisk blir bedre av dette. Det kan også være takket være bandet, som spiller kul musikk som folk begynner å legge mer merke til. Eventuelt er det en blanding av disse to. Uansett så får bandet mer oppmerksomhet på slutten av konserten sin enn de hadde på starten, selv om lyden fremdeles minner mer om stemningsfull bakgrunnsmusikk.