Litt mer band i monitor, takk

Hajk overbeviser, men jeg er ikke like imponert over publikum. Hold kjeft og hør på musikken.

Det er kaldt, men stemninga er god. Det er tydelig at Hajk er et av Bakkefestivalens trekkplaster, og det er ikke uten grunn. Albumet Hajk som kom i fjor fikk knallgode kritikker, og havnet på Under Duskens liste over beste album i 2017.

Publikum er forventningsfulle, og det er tydelig at promillen til de ulike publikummerne er varierende, det er likevel god stemning, og stor begeistring i det bandet trer inn på scenen. Lyden fra publikum overdøver til tider bandet, men en solid vokal gjør at publikum delvis holder seg stille. På tross av mye prating trives jeg, og stemninga er god.

Les også: Anmeldelse av Frances Wave på Bakkefestivalen

«Medicine» er en åpenbar publikumsfavoritt, og praten demper seg nogenlunde. Noen allsang blir det ikke, men det merkes at dette er ei låt alle har hørt før. Med over 600 000 avspillinger på spotify er det det ei låt som åpenbart treffer, og jeg er storfornøyd. «Nothing Left To Say» dundres utover høyttalerne, og den funky låta gir mersmak. Selv om praten fra publikum er alt for høy, danses det i små sirkler rundt om i mengden.

Til tross for støy fra publikum har jeg hatt det fint, men jeg er ikke revet med i den grad jeg ønsker. Det er åpenbart at Hajk har mye å komme med, men dessverre forsvinner lydbildet til stadighet til fordel for støy og rop fra publikum.

Jeg innser at å stå lengre frem hadde vært ideelt, men har ikke orket å bry meg med å presse meg fram i folkemengden. Selv om bandet tidvis drukner i bråket lar jeg meg selv bli overbevist, og har definitivt lyst på en ny runde. Håper vi kan høres under roligere omstendigheter i overskuelig framtid, Hajk.