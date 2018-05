Med fokus på lokalt og globalt

Bakkefestivalen hadde et like viktig tema i år som i fjor, og kvaliteten var omtrent like høy. Besøkstallet skulle også gjerne vært like høyt.

Bakkefestivalen 2018 var preget av miljøbevissthet, gjenbruk, resirkulering og god plass. En kulturfestival som skal sette fokus på det bærekraftige, og som kombinerer indiemusikk og små foredrag om hvordan kloden skal holde seg frisk. Kopper blir gjenbrukt, det selges vintageklær, og all dekor er laget av gamle gardiner. Her er det god sommerstemning med fokus på viktige problemer, samtidig som alt ser stilig ut. Men er det én ting Bakkefestivalen ikke resirkulerte var det fjorårets besøkstall.

Musikk i bakgrunnen

En mulig grunn til dette er line up-en. Selv om headlinerne var Frances Wave og Hajk, store navn i musikknorge om dagen, så bar resten veldig indie- og lokalpreg. Å støtte små band er en kjempefin og ekstremt viktig ting, og det passer med festivalens overordnede image. Likevel dro det ikke like mye folk som i fjor ut i Bakkegata, til tross for finværet. De oppmøtte virket heller ikke som de hadde møtt opp på grunn av musikken, og den falt mye i bakgrunnen.

Det synkende besøkstallet kan også være grunnet Doffs Pois avbud. Bandet som kom ut med album i fjor har gjort seg godt kjent, og vi merket selv at vi ble skuffa da det ikke ble noe av. Fjorårets line-up bar også i stor grad preg av mer variasjon, hvor band som Rohey, Temporary, DRØM og The Fjords stilte. Musikken var i sentrum, og flere store navn sto på plakaten.

Variert dagsprogram

Stemningen er imidlertid god i Bakkegata denne dagen og kvelden. Frem til klokken tre er det åpent for alle, og det er så godt som fullt. Det er konkurranser, underholdning, musikk man kan enten stå eller sitte og nyte, og det er mye fristende å se på og kjøpe. Bror har laget en egen burger for anledningen, og Prisløs selger vakre vintageklær i alle farger og mønstre. Solen er innom av og til, men luften er alltid lun og god.

Foto: Maren Høgevold Busterud

Det virker som dagsprogrammet faller i god smak hos alle besøkende, og variasjonsbredden i alder på publikum varierer fra ti år til seksti. Konsertene varierer mellom å spille rolig musikk, og noe med litt mer tempo. Radio Revolt stiller med utesending og konkurranser, og det er noe å gjøre for alle til enhver tid.

Mye støy foran scenen

Så kommer kvelden, og det koster hele 450 kroner å få slippe inn. Nå er det musikken som helt tydelig skal stå i fokus. Det gjør det ikke, men stemningen er fortsatt god, og folk har god plass rundt seg til å snakke, gestikulere og danse, om de vil. Alkoholen og latteren flyter, og det virker som folk er betraktelig mye mer interessert i å sitte å prate enn å høre på musikken fra scenen. Det er ikke nødvendigvis det at musikken er dårlig, men det er mye støy foran scenen, og det virker rett og slett mer innbydende å sitte med venner enn å se på konsertene.

Stemningen blir bedre og bedre jo mer klokken blir, og siste konsert med Frances Wave er den som får mest oppmerksomhet av publikum. Heldigvis, for tidligere på kvelden har det vært betydelig verre med respons, og gata har virket litt folketom.

Det beste med festival er stemninga

Alt i alt var Bakkefestivalen 2018 en fin første dag med ordentlig sommerstemning. Det var bare synd alle som kostet på seg festivalbånd kom så sent på kvelden. Ellers har både været og området vært nydelig, og man føler man han støttet noe veldig viktig. Både for kloden og lokalmiljøet. Festivalen bærer preg av at folk er mer interessert i praten, maten og ølet enn selve musikken, uten at det er et problem i seg selv. Det beste med å være på festival er først og fremst stemninga, og da er det egentlig litt hipp som happ om den kommer fra musikken eller andre ting.

Vi håper neste år byr på et mer variert musikkprogram, mer entusiasme for musikken fra publikum, og at Bakkefestivalen fortsetter å ha fokus på miljø, gjenbruk og lokal musikk.