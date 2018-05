Studentvalget er avgjort

Studentenes representanter til universitetsstyret er valgt.

Mellom 30. april og 6. mai hadde studenter ved NTNU muligheten til å stemme på hvem de ville ha i universitetsstyret. NTNU sitt styre har blant annet ansvar for virksomheten ved universitetet og skal sørge for at universitetet drives innenfor rammene og retningslinjene som er satt av Stortinget og Kunnskapsdepartementet.

Av de fem kandidatene skulle det velges en mann og en kvinne. Til slutt var det Siri Arnesen og Philip Lautin Jackson som gikk av med seieren. Vararepresentanter ble Nora Iman Hagesæther og Lars Føleide.

Dårlig valgoppslutning

Av totalt 37 192 stemmeberettigede var det bare 9,2 prosent som benyttet stemmeretten sin.

Representantene sitter i styret i ett år og avtroppende representanter er Christoffer Vikebø Nesse og Anja Beate Andersen.

– Dette er en valgoppslutning vi gjerne skulle sett var høyere. Alle kandidatene og hele studentdemokratiet har gjort en fantastisk jobb i å promotere valget på campusene og på sosiale medier, skriver Andersen i en pressemelding.