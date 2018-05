Lær deg exphil på farten

Kommer du ikke helt overens med Platon? Podkasten Exphil-losen fra Radio Revolt leder deg gjennom filosofiens historie og bringer ståkarakteren trygt i havn.

Uansett om man hater eller kanskje liker exphil, så er det noe man som universitetsstudent må gjennom. I 2011 inngikk studentradioen Radio Revolt et samarbeid med Filosofisk institutt ved NTNU. Resultatet ble Exphil-losen, en podkast som fulgte exphil-forelesningene og som har hjulpet desperate studenter med eksamensforberedelsene hvert semester fram til i dag.

Podkasten kan høres her: Exphil-losen

Programlederne Haakon Berg Mathisen og Michael Amundsen har med seg et knippe ulike filosofer og akademikere inn i studio for å gjøre exphil-pensumet litt lettere for deg.

Du kan høre Radio Revolt på din DAB-radio eller streame sendingene via radiorevolt.no.