Oppdatert: Streiken avverget

Fagforeningene og staten kom til slutt til enighet etter flere timer på overtid i forhandlingene, og eksamen vil foregå som planlagt.

I natt blir det avgjort om det blir enighet mellom i årets statsoppgjør hos Riksmekleren. Om det ikke blir noen løsning vil det fra torsdag morgen bli tatt ut 330 ansatte i streik ved NTNU, melder NTNU på Innsida.

Videre i meldingen forteller NTNU at om de rammes av streik vil det føre til eksamensstopp fra og med 29 mai. Fram til da vil alle eksamener gå som planlagt. Grunnen til at eksamensavviklingen først knebles da forklarer NTNU på innsida.

– Årsaken til dette er varsel om at de som detaljplanlegger hvor studenter skal sitte under eksamen i Trondheim, og har ansvar for å legge til rette for studenter med spesielle behov, blir tatt ut i streik. En unntakssøknad for disse nøkkelmedarbeiderne ble onsdag sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartemetet.

Det meldes at muntlige eksamener og alle eksamener i Gjøvik og Ålesund vil for det meste gå som planlagt.

Vil bli eksamen før eller siden

At en slik streik kan falle midt i eksamensperioden vil naturlig nok få store praktiske konsekvenser. Avdelingsleder Knut Veium i avdelingen for studieadministrasjon forteller i NTNUs melding at alle studenter vil kunne få ta eksamen før eller siden.

– Det er ikke noen automatikk i at eksamen som er avlyst grunnet streik løses ved kont (utsatt eksamen). Dette kan like gjerne skje ved at vi finner et annet tidspunkt for ordinær eksamen. Dette må vurderes hvis en eventuell streik blir langvarig, sier Veium.

Han legger til at han likevel håper at streiken blir avblåst på bakgrunn av tidligere erfaringer.

–Det er vanskelig å finne tidspunkt senere hvor det passer å samle studenter som kanskje har reist fra byen av ulike grunner, forteller Veium.

Usikker på masteropptaket

Én av de som kan blir rammet av streiken er bacheolorstudent og Institutt- og programtillitsvalgt for årsstudium og bachelor i psykologi, Jasmin Eide. Hun er én av mange som går en usikker tid i møte om det blir streik. Hun mangler kun én eksamen av graden, men vet lite om hva som skjer med masteropptaket om hun eller de andre i klassen ikke får tatt eksamen.

– Jeg har ikke fått noen spesifikk informasjon på hva som kan skje om streiken rammer oss. Det jeg har fått tak i av info er generell streikeprosedyre som jeg har funnet på innsida. Der står det at med mindre man kan dokumentere at man har avlagt eksamen før 1. juli, så riskerer man å ikke kvalifisere til masteropptaket som kommer, sier Eide.

Utenom denne infoen vet hun lite om hva som kan skje. Hun har i tillegg sendt mail til instituttet, men har ikke fått svar enda.

Kan ikke overta kollegers arbeid

Av de som blir tatt ut i streik ved NTNU jobber de fleste i Fellesadministrasjonen og ved Fakultet for naturvitenskap. Andre fakulteter som blir berørt av streiken er Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap samt Fakultet for medisin og helsevitenskap, skriver NTNU på Innsida.

Meldingen forklarer videre grunnen til at streiken blir så omfattende og kan sette en stopper for så mange eksamener.

– Oppgavene til de 330 ansatte som legger ned arbeidet kan ikke uten videre overtas av deres kolleger som fortsatt er på jobb, hvis ikke disse normalt gjør de samme oppgavene. En avdelingsleder i administrasjonen kan for eksempel ikke gå ut av sin ordinære rolle og ta saksbehandleroppgaver. Den eneste ansatte på NTNU som kan ta alle oppgaver er rektor Gunnar Bovim, som er unntatt for streiken.