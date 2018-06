Piknik i Parken: Sassy 009

Drømmende house gjør seg best i drømmende omgivelser.

Det var for et par måneder siden at jeg klarte å trykke meg inn på et helt fullstappet lokale på Klubben under Trondheim Calling. Det var så tettpakket av svette studenter at det var så å si umulig å danse, og jeg klarte ikke helt å føle på vibben til Sassy 009 den gangen. Lørdagens show på Triangel-scenen var noe helt annet.

Man kan kjenne på stemningen i publikum første gang den nøkterne kick-beaten slipper opp for i gi plass til den første av mange drømmende melodier fra tverrfløyta. House-konserter har en tendens til å bli monotone i lengden, men fra første sekund er det tydelig at dette ikke blir en sånn konsert.

Etter introen går over i «Are You Leaving Me» er det synlig at de tre jentene på scenen koser seg vel så mye som publikum, og det smitter. Låta legger seg langstrak med rolige vokaloverganger og tunge, dansbare basspartier sammenflettet. En duett med gradvis økende intensitet slippes for å gi plass til en rungende beat som løsner opp i stive, norske festivalkropper.

Neste låt starter med en tredelt kanon fra artistene, og blir et definitivt høydepunkt når en kompleks og storslagen beat sakte men sikkert bygger seg opp under vokalen. Låta glir sømløst over i «Pretty Baby», og igjen er smilet på plass hos de tre sangerne. Med tre relativt forskjellige stemmer som duellerer om vokalen, skapes en utrolig fengende dynamikk i lydbildet.

Til avslutningen blir det servert en mer melodisk beat, og en sjarmerende avskjed. Denne musikken nytes helt klart bedre under åpen og varm himmel, for dette var en helt annen opplevelse enn sist jeg så Sassy 009 opptre. Det er ingen tvil om at vi sees igjen på Pstereo.

