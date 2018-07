Skralfestivalen: Dag 1

Norsk karismatisk hiphop i 25 varmegrader.

EMIR åpner Skral

Det er en varm solskinnsdag rett utenfor Grimstad i Aust-Agder. Der mange folk heller ville brukt dagen på å ligge i solen eller dra på båttur, så er det flere tusen som har tatt turen til Grimstad og Skralfestivalen. Varme dager kan ikke nytes bedre enn med noe kaldt i glasset og god musikk i solen, og hva er bedre enn når musikken blir spilt live?

Førstemann ut på festivalen er bergensartisten EMIR. Han har nylig begynt en solo-karriere og er bedre kjent som Onge $ushimane fra rapgruppen $ushi x Kobe. Hvis man har vært på en del festivaler, så vet man at det ikke er mange som møter opp på de første konsertene. Dette klarer EMIR å løse ved å tilføre mye energi i sin opptreden, noe som veier opp for det litt trøtte publikummet. Og publikummet responderte! Sjeldent har jeg opplevd et festivalpublikum våkne så raskt opp og gå rett i toppgir. Dette gjør at man kan lene seg tilbake og nyte konserten.

Etter å ha sett konserten satt vi oss ned sammen med EMIR og tok en rask prat. Når vi møter opp backstage så er det en smilende EMIR som møter oss. Du kan se at han fortsatt er svett etter å ha holdt en times konsert i nærmere 30 grader stekende sol.

Hvordan var det å åpne Skral?

– Det var fett! Det var ikke like mange personer i publikum som man kanskje skulle likt, men det er sånn det er å være førstemann ut på festival. Folk har en tendens til å vente til litt senere på dagen med å møte opp på konsertene. De som møtte opp, på den andre siden, de var «raw», de ga jernet fra første sang og holdt energien opp til siste stund, forteller EMIR.

Skal du se noen av de andre artistene?

– Nei, jeg må videre dessverre, men jeg hadde meget gjerne blitt for å få sett Cezinando og Kjartan Lauritzen. De hadde vært awesome å få med seg senere i kveld. Begge to er norske artister som skal spille senere i dag på Skral.

På konserten spilte EMIR selvfølgelig sine hits som «Faller» og «Hvis vi må», men publikum fikk også høre mange sanger ikke enda er gitt ut. Han forteller at han jobber med en ny EP som skal bli sluppet i løpet av neste halvår. Denne platen kommer til å inneholde noe mellom ti til tolv sanger, som vil gjøre det lettere for EMIR å holde lengre konserter.

Helt til slutt spør vi EMIR om han har noen festivaltips.

– Solkrem! kommer det raskt ut av bergensartisten med et smil om munnen. Du har ikke lyst å bli gjennombrent på først dagen av en festival, så husk å smøre dere godt med solkrem! P.S: Kom ned og se på konsertene! Det er det vi er her for.

Kjartan Lauritzen som maestro

Foto: Thomas Johnstone Kjartan Laurtizen tar seg kanskje ikke så alvorlig, men er en ekte showman.

Kjartan Lauritzen står nå på scenen under Skralfestivalens første dag. Han er klar for å gi publikum en opplevelse de ikke kommer til å glemme. Ikke bare med radio-hits som har tatt Norge med storm, men som en ekte showman er dette en live artist man burde få med seg. Aldri før har jeg sett en konsert så tidlig på dagen som drar så mange folk på en festival. Det pleier ikke være før senere på kvelden at publikum er varme nok i trøyen for å kunne være så med på en konsert.

Artisten bak hitene som «Havana», «Fredag» og «Porno» har aldri tatt seg selv spesielt høytidelig og det merker man på scenen. Her handler det ikke om hvor gangster man er, eller om hvor «tøff», men heller om å ha det gøy. Akkuratt det ser ut som Lauritzen har på scenen, og det smitter over på publikum.

Når du har så god kontroll på publikum må du jo gjøre noe riktig. Fra første sang var alle med på å danse, synge og hoppe. Du kunne se at publikum koste seg, og da man også ser at Lauritzen nyter det gjør det at man kan lene seg tilbake og bare nyte konserten. Sangene får deg i godt humør og du koser deg, akkurat sånn en festival konsert på Sørlandet i 25 grader burde gjøre!

Det er ikke mye mer jeg kan si om Lauritzen bortsett fra at du burde se han live minst en gang. Hvis man vil oppleve sangene hans på den best mulige måten, så er det på konsert med Kjartan som maestro!

Cezinando leverer en knakende rå konsert

Foto: Thomas Johnstone Rapperen Cezinando er noe du må oppleve live, ifølge vår anmelder.

Jeg har vært ganske sen på Cezinando-bølgen. Den norske artisten poppet ikke opp på min radar før rundt seks måneder siden, men siden da har han blitt en favoritt i mitt Spotify-bibliotek. Det var med stor spenning jeg dro for å se en av mine nye norske favoritter spille konsert, men kommer han til å leve opp til forventningene?

Det begynner å bli kveld her på Skral. Solen er på vei ned, og i det øyeblikket trår bandet ut på scenen og begynner konserten. Publikum tar helt av, hele dagen har de ventet på dette i nesten 30 grader og i stekende sol.

Publikum tar så av at han faktisk stopper under en av sangene for å passe på at ingen hadde skadet seg. Ingen hadde det, men publikum hadde prøvd å lage en moshpit, og Cezinando ler høyt når han finner ut. Det er først når han spiller sangen «Vi er perfekt men verden er ikke det» at konserten kommer i sitt rette element, det virket som han trengte et par sanger for å varme opp. Ikke at det låt dårlig på begynnelsen, bare mindre energisk.

Foto: Thomas Johnstone En festivalgåer ble etter hvert kjent som "kjegla."

Cezinando er i likhet med Lauritzen også en musiker som er verd å få sett live, jeg vil si at etter å ha sett han live så er det vanskelig å gå tilbake og bare høre på musikken. Han legger så mye i opptredelsen at du finner en helt egen dybde i sangene du ikke visste om, og som du ikke finner på platen. Morsom var han også da han tok seg tid til å snakke med publikum. Spesielt med en konsert-gåer som bare ble kalt «kjeglen» fordi han sto hele konserten med en stor trafikkkjegle på hodet. Dette fikk Cezinando til å dra på smilebåndene, og det var flere ganger mellom sangene at han tok seg tid til å spørre hvordan det sto til med denne ene fansen som hadde klart å fange øyet hans.

Cezinando er som sagt en artist som jeg på det sterkeste kan anbefale å se. Man føler at man blir dratt inn i hans egen verden og du kan se at Cezinando bryr seg om musikken sin med de følesene han legger i det. Dette gjør en konsert med han bare enda så bedre.