Øya: Smerz

Eksperimentet er gjennomført og vellykket.

For å tilfredsstille den nysgjerrige publikummer hadde Smerz skjønt viktigheten av å gjøre seg så interessante som mulig på scenen. Øyafestivalen kan i år også skilte med en god og spennende bredde i line-upen, men for artistene som spiller betyr det da at de må gjøre seg interessante nok for den musikalsk allsidige festivalgjenger. Med sin minimalistiske elektronika som består av harde, ofte brutale beats med en spinkel men grasiøs vokal lagt over representerer Smerz helt klart noe interessant innenfor elektronika, men også på scenen var duoen noe utenom det vanlige. Det skulle til slutt bli en minneverdig oppvisning med den unge, norske duoen i teltet Sirkus denne torsdag ettermiddagen.

Akkurat som Fiehs stilfulle koreografi tidligere på dagen valgte Smerz å fange interessen til publikum med et godt og stilfullt sceneshow, et smart valg med tanke på det rotløse Øya-publikummet. Det går ikke mange låter før det på scenen dukker opp treningsapparater, svette gutter som gjør hang-ups, og en rekke jenter i catwalk på scenen. Man må nesten flire litt av påfunnene som virker så fjernt fra hva man egentlig forventer å se på en festivalscene, men samtidig passer de utradisjonelle elementene godt sammen med Smerz sin musikk. Med et så utradisjonelt, men samtidig minimalistisk og enkelt lydbilde, hadde det uansett blitt alt for kjedelig om det bare var to jenter og en Mac på scenen.

Konserten fylles for det meste med låter fra debuten Have Fun, et album som uten tvil inneholder en rekke sterke låter. «No Harm» og «Bail on Me» trer fram som to høydepunkter, og selv om dette ikke akkurat er allsangmusikk virker publikummet både engasjerte og interesserte i det som foregår på scenen. I motsetning til en rekke andre konserter denne ettermiddagen, var det lite prating og vås i publikum mens konserten foregikk.

Alt vitner om en duo som prøver hardt, men som også er suksessfulle i å fange publikums nysgjerrighet. At de to jentene hadde forberedt seg godt før de skulle spille foran hjemmepublikummet på Øya skinner virkelig igjennom, og resultatet ble en konsert hvor det var lite annet å gjøre enn å la seg fange av sceneshowet og musikken.