Øya: Steamdome

En utradisjonell sonisk reise uten bremser.

Ola Kvernbergs Steamdome er et prosjekt som oser så mye av eksplosiv kreativitet og sjangerbrytende påfunn at det å se prosjektet live neppe kan være kjedelig. Forventningene var derfor store til Steamdomes konsert en vindfull fredag ettermiddag på Øyafestivalen. Men blir en hel konsert med dette trønderske maskineriet for rart for publikummet på Øya?

Les også vår anmeldelse av albumet Steamdome: Lett min favorittplate fra 2017.

Aller først må det nevnes at Steamdome er et enormt prosjekt, både musikalsk og i antall medlemmer. Ikke mindre enn tre trommesett, perkusjon, bass, gitar, orgel og Kvernbergs fiolin er rigget til på scenen i en malerisk konstellasjon. De forskjellige medlemmene spretter ikke rundt på scenen, men oppsettet av alle de forskjellige instrumentene er fascinerende nok å studere i seg selv.

Kvernberg har samlet noen av landets beste musikere for anledningen, men selv om individuelle ferdigheter imponerer så er det ingen tvil om at helheten forblir det viktigste. Til tross for vinden, er lyden på Vindfruen også overraskende god denne ettermiddagen noe som gjør at man får et godt inntrykk av hvordan de forskjellige delene av maskineriet Steamdome virker sammen.

Min største frykt var at Steamdome skulle drukne i en sonisk grøt, men det skjedde heldigvis ikke. Lydmannen “Torsken” gjorde med andre ord kanskje konsertens viktigste jobb.

Anmeldese av Kendrick Lamar på Øya: - Du får denne gærne byen til å løpe løpsk, Kendrick.

Låtvalget under denne konserten ville nok forvirret den intetanende publikummer, fordi her går det i ett under hele konserten. Steamdome på scenen er lik Steamdome på plate, en 50 minutters reise gjennom jazz, prog, rock til og med klassisk, alt uten bremser eller med nevneverdig opphold mellom låtene. Med en slik konsert kan det bli utfordrende å holde på publikums oppmerksomhet, men her ble folk stående å nikke anerkjennende til det som skjedde på scenen helt til siste slutt.

Anmeldelse av Arcade Fire på Øya: - Arenaen tar ikke fyr, og det er ikke bare på grunn av regnet.

Det rotløse Øya-publikummet tok godt imot Steamdome, og det var virkelig gøy å se et utradisjonelt prosjekt bli så godt mottatt. En av fredagens høydepunkt, som vitner om at Øya i år også har mange skjulte skatter litt lenger ned på plakaten når headlinerne bommer.