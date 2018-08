En time før de entret scenen på fredag var Gåte mer enn klare for sin Pstereo-debut.

De herjet landet fram til rundt midten av 2000-tallet. Etter en reunion-konsert under UKA-09, ble det helt stille. Nå, tolv år etter at de brøt, og nesten ti år etter UKA, er det et eldre (men ikke gammelt) Gåte som er klare for å trollbinde både nye og gamle fans.

– Vi har en annen trygghet nå enn det vi hadde for ti år siden. En trygghet som, om mulig, gjør oss råere. Stemmen til Gunnhild har blitt råere, sier Sveinung Sundli.

Søsteren og vokalist Gunnhild nikker enig.

– Jeg har en annen følelse inni meg nå, enn det jeg hadde da.

Les anmeldelsen: – Hvis du liker folkemusikk så liker du Gåte, og liker du ikke folkemusikk så kan det hende at Gåte får deg til å forandre mening.

Spiller på hjemmebane

Når de gjestet Byscenen i februar, ble billettene revet bort på et døgn. Selv om tiden med sceneskrekk, stress, og nerver før konsert er forbi, er det allikevel noe spesielt med å spille på hjemmebane.

– Dette er et musikkvandt publikum, og en stor scene. Det er jo også mange vi kjenner i området så det er jo spesielt å spille nettopp her, sier Sveinung.

– Jeg møtte faktisk mannen min på Pstereo, skyter Gunnhild inn.

– Det gjelder å gi litt ekstra, folk har jo betalt for å se dette, sier hun og ler.

For det kan kanskje for noen virke rart å booke et folkerock-band i en tid hvor musikkscenen stort sett preges av Soundcloud-rappere og det bassist Mats Paulsen kaller «minnepinneband».

– Vi spiller virkelig det dere hører, og legger mye i å lage et sceneshow og en opplevelse som setter spor i de som ser på.

Les også: – Thåström får storparten av publikum til å føle seg unge igjen, mens jeg føler meg eldre for hver låt som kommer.

Gåte 2.0

Med på laget har de fått med seg Jon Even Schärer og Mats Paulsen på henholdsvis trommer og bass. Paulsen er for hjemmepublikumet kjent fra blant annet 22 (som Gåte-gitarist Magnus Børmark også spiller i), mens Schärer først og fremst er Gåte-fan.

– Du må få med det! Han var på sin første Gåte-konsert som 15-åring og nå er han her! Sier Sveinung.

Schärer selv er kjapp til å bekrefte påstanden. Før de understreker at dette ikke er en reunion-turné, men heller et Gåte 2.0. Med nettopp litt ekstra av alt.

Idet himmelen åpner seg over Trondheim, og Gåte gjør seg klar for konserten, kan trommeslager Jon Even røpe en aldri så liten hemmelighet. En eksklusiv en sådan:

– Den 30. november spiller Gåte konsert i Storsalen på Samfundet. Billettene kommer i salg neste uke.

Og ny musikk er også like rundt hjørnet - selv om de ikke kunne røpe en annen dato enn «etter September, men før konserten i november». Det har vært knyttet mye spenning opp mot det nye materialet, og Gunnhild forteller at det blant annet var frykten for disse forventningene som gjorde at det tok hele tolv år før hun lot seg overtale til å la bandet gjennoppstå.

– Vi fikk høre noen mastere i går, og da var vi flere som gråt. Det er noe med å endelig få høre noe en har jobbet så hardt og så lenge med, og vi håper å kunne vekke de samme følelsene blant fansen, avslutter Gåte.