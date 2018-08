Frelst av funken

Fieh imponerer sterkt og gjør seg fortjent all hypen. Dette er noen man bør følge med på!

Bandet setter i gang konserten med ei låt det oser Stevie Wonder av, og det blir straks klart at her skal det funkes! I løpet av en knapp time gjør hun og bandet seg fortjent all hypen, og stemningen var hele tiden på topp - trøndelagsværet til tross.

Frontkvinne Sofie og hennes to korister vet hvordan de skal lage et bra show. Koreografert og løssluppen dans preger hele konserten, og selv om Fieh ennå ikke har gitt ut ei plate slenger publikum seg med på refrengene til noen av låtene. Smakfulle soloer fra bandet sitter heller ikke langt inne, og vi får flere av de. Det er slik funk og soul skal være. Fieh har skjønt det.

Les også: – En bedre start på dagen kunne vi ikke fått.

Publikum var litt tilbakeholdent, men jeg skylder på pøsregnet, for når Sofie ber alle om å "get down" bøyer samtlige publikummere, helt tilbake til lydteltet, seg ned gjørma. Ingen mangel på vilje altså. Det var nok bare litt for tidlig på kvelden og litt for vått til at folk turte å slippe seg løs.

Når det er sagt virket det som at alle digget konserten. Fieh har en veldig positiv utstråling som lett smitter over på publikum, og gjør det så utrolig lett for oss å like musikken og showet. Hadde bare været spilt på lag ville dette vært en perfekt konsert.

Les også: Gåte: – Vi har en annen trygghet nå enn det vi hadde for ti år siden.

Fieh bør man absolutt følge med på. De har med god grunn blitt hypet mye det siste året, og jeg tror ting kommer til å skyte fart for dem snart. Jeg håper også at de slipper debutplaten sin om ikke så lenge, for den klarer jeg snart ikke vente lenger på. Jeg ble med andre ord frelst av denne konserten.