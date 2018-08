En forutsigbar encore til stjernekarrieren.

25 år etter utgivelsen av spellemannsvinneren Neste Sommer har min desiderte favoritt av de fire store kommet seg til Trondheim for å spille albumet i sin helhet. Et album som setliste er et lite no-go når det kommer til konserter, da man fjerner all spenningen, men det gjenstår å se om de kan gjøre nok ekstra til å gjøre showet interessant.

Konserten starter ikke overraskende med kortversjonen av «Langfredag I Aarhus», Lillo-Stenberg beskriver ettermiddagen som behagelig, og treffer stemningen blant publikum på kornet. Med en avslappet tilnærming med lite ståhei går det inn i en leken gitarsolo fra Lundevall som spiller opp «Kokken Tor».

Les også: – Gåte kommer til Samfundet i høst

Med småprating og anekdoter mellom låtene skaper Lillo-Stenberg en nærhet tross et stort og spredt publikum. Merkbart er de stadige gitarbyttene, og vi får sett fire-fem av dem før vi i er halvveis. De har ikke møtt opp alene, og har med seg Ola Geir Raftevoll og produsent Kyrre Fritzner på backup-instrumentaler på flere av låtene. Raftevolds bidrag på «Søvn», «Ved Porten Der Jeg Bor» og «Album» beviser at han er verdig til å stå på scenen med norges største rockegiganter. På sistnevnte er Beckstrøm på vokal og gir et av de mest sårlige og vakre momentene i konserten.

Tittelsporet «Neste sommer» er en allsang som faller akkurat som forventet, og blir avsluttet av et refreng med ekstra driv. Konserten rundes av med langversjonen av «Langfredag I Aarhus» med et funky soloparti på trommene fra Paasche. Høydepunktet for min del var nok «Glemte Minner», men med deLillos føler jeg det blir så subjektivt etter hvilket låt du har nærmest forhold til.

Les også: – Få gjør doom like morsomt som Thulsa Doom

Alle låtene leveres uansett nydelig over hele linja. Det som mangler her er heller spenningen til å bryte opp i setlistens monotoni, og noen tydeligere høydepunkter. Det går jo an å håpe på deLillos spiller Hjernen Er Alene neste år når den fyller 30, og at høydepunktene kommer der.