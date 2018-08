Svingende, skranglete garasje

Sheer Mag frelste noen nye sjeler etter denne gavepakken av en spilletid

Sheer Mag inntok Veitascenen og satt med det et punktum for scenen under årets Pstereo. Ikke nok med det, de er også festivalens siste rockeband. Det er et kjent faktum at det er strategisk å spare det beste til sist. Spillesettet går radig for seg, med den ene svingende, skranglete garasjelåta etter den andre. Alle formidles like helhjertet og vokalisten gir alt hun har med en av de feteste stemmene jeg har hørt, samt en attitude på scenen som er helt rå.

Den lite kommersielle holdningen til bandet skinner gjennom på scenen, og det er dette som gjør fansen til Sheer Mag til nettopp fans. De er autentiske artister som kun er opptatt av musikken, ikke alt maset rundt. Ikke er de så opptatt av å introdusere seg selv, låter de spiller eller fortelle noen ting overhodet heller. Likevel får den fantastiske spilletiden gulvet fullt. Klokken er mye, promillen er høy og dette er musikken som best setter stemningen til denne siste rockefesten. Hadde det ikke vært for denne gaven fra arrangørene, så hadde konserten egnet seg best for fansen, men jeg er helt sikker på at det finnes mange nyfrelste sjeler her i kveld.

Om noe kan pirkes på så var ikke lyden hundre prosent gjennom hele konserten, men med tanke på at Sheer Mag er en noe obskur booking så la nok de færreste merke til det. De fleste var opptatt av å danse, drikke og kose seg. Dessuten, er det ikke dette man kan forvente av live garasjerock?