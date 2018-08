Eneherskerinnen

Det visuelle, danserene og lysshowet er med på å ta publikum med på reise gjennom Auroras univers.

Først vil jeg bare legge meg langflat. Jeg var nok en av de som rynket på nesen da jeg fikk høre at det var Aurora som skulle avslutte årets Pstereo-festival. Ikke fordi hun ikke er verdig ansvaret, men fordi jeg lurte på om hun hadde, unnskyld ordtrykket, «ladyballs» nok. Den eksentriske, søte og sjarmerende jenta fra Os? Avslutte Pstereo?

Allerede et par sekunder inn i første låt føler jeg meg som verdens største idiot. Selvfølgelig er det Aurora som skal stå her - og det er faktisk vanskelig å tro at hun er alene på scenen. Hun har med seg band og dansere, men tilstedeværelsen hennes fyller marinen på en måte jeg ikke har vært vitne til før.

Les også: Pstereomerch har fått nytt liv

«Under Stars» er nesten eufori i lydform - hvordan er det mulig å synge så rent? Jeg trodde ingenting kunne toppe maktdemonstrasjonen til Gåte dagen før, men her står jeg og bare stirrer. Flere rundt meg svaier i takt med musikken, og jeg glemmer helt at jeg faktisk skal ta bilder av dette også.

For hun er overalt. Ikke bare flyr hun rundt på scenen i særs elegant dans, men den stemmen, da! Tenk at en så liten skapning kan romme så enormt mye lyd. «Jeg håper ikke dere er kalde, jeg er så svett», sier hun og fniser fra scenen mellom låter. Jeg ser flere rundt meg rulle med øynene, men jeg spiser det opp. Ja, så er kanskje ikke Aurora-sjarmen for alle.

Det er lagt mye arbeid i å fortelle en historie gjennom sceneshowet. Publikum blir tatt med på en reise gjennom Auroras univers. Det hele blir litt ødelagt av de (fremdeles) sjarmerende utropene hun kommer med mellom sangene, men det er desto mer imponerende når hun kaster seg ut i neste låt. Det er som om hun forvandles til noe annet med en gang hun synger.

Les også: Frelst av funken

Publikum har allerede svaiet og hoppet litt opp og ned, og Aurora selv er bekymret for om vi fryser der vi står. De bekymringene kan ikke ha vart lenge, får idet «Queendom» høres utover marinen, får det i gang dansefoten til selv den mest fastlimte tilskuer. «Queendom» er også en av de mange nye sangene som skal dominere store deler av konserten, noe som bare forsterker den gleden som suser gjennom folkemassen når «Running with the Wovles» starter. Da synger både Aurora og marinen, og konkluderer årets Pstereo på aller beste vis.