Idrettsbygget på Gløshaugen ombygges

Etter mange år med misnøye og dårlig byggkvalitet oppgraderes endelig Sit Gløshaugen.

Sit sine nettsider kan informere om at idrettsbygget på Gløshaugen vil være under ombygging fra perioden 15. november 2018, til høsten 2019. Målet med byggeprosjektet er å forbedre treningstilbudet til medlemmene, som de siste årene ikke har vært ved sitt fulle potensial. Det er primært arealene for styrketrening og garderober som blir ombygget, i tillegg til badstue og nytt inngangsparti med mål om å gjøre bygget mer oversiktlig.

Idrettsjef Katarina Sederholm Hoff håper ikke at medlemmene slutter å trene i ombyggingsperioden.

– Vi i Sit Idrett er fullstendig klare over at det blir vanskelig for de som vanligvis pleier å trene på Sit Gløshaugen. Vi er vanedyr, og når vi flytter til midlertidige lokaler kan vi ikke unngå at folk blir skeptiske, da man ikke vet hva man får.

Fra 15. november kommer alle fasiliteter på idrettsbygget Gløshaugen til å være ute av drift, med unntak av hallene som er åpne for idrettslag fram til mars, 2019. All gruppetrening kommer til å finne sted på egne lokaler på Berg studentby, og Hoff kan fortelle at arealene for styrketrening er nesten satt i boks. Disse arealene vil mest sannsynligvis være være lokalisert i Gløshaugenområdet. Hoff understreker også byggeperioden ikke vil påvirke Sit Idretts administrative tilbud, som kurs, treningsveiledning og personlige trenere.

Kan bli vanskelig

NTNUI-leder, Eirik Søreide Hansen, er forberedt på at det kan bli vanskelig med logistikken.

– Vi prøver å holde hallene åpne ut mars, 2019 slik at de kan brukes under Studentlekene. Når hallene stenges må vi finne alternative treningsarenaer for idrettslagene og det er her det blir vanskelig. Vi prøver for øyeblikket å få tilgang til NTNUs hall på Kalvskinnet og vi jobber også med kommunen. Det er mange kamper som må spilles, så vi håper hallene kan være åpne så lenge som mulig under byggeperioden.

Foto: Trygve Norum-Lunås Fra 15. November er alle fasiliteter på idrettsbygget Gløshaugen ute av drift, med unntak av hallene som er åpne for idrettslag fram til mars, 2019.

Informasjonsskrivet fra Sit Idrett forsikrer dog om at deres øvrige treningshaller, Portalen, Dragvoll, Moholt og DMMH vil ha normal drift med kapasitet til å ta imot flere trenende. I følge Hoff vil kapasiteten økes ved at treningsrommene endres, det vil også bli plassert flere apparater og stasjoner i hver treningshall. Dette går dessverre på bekostning av bruksareal, men er et nødvendig onde skal alle få plass til å trene som vanlig.

– Vi har for øyeblikket to alternativer for hvor vi kan flytte styrketreningstilbudet, men vi har ikke signert under noen kontrakt helt enda. Vi sliter mest med å få erstattet badstuen, så her må vi nok gjøre noen større tilpasninger, forklarer Hoff.

Hansen er også klar over at ombyggingen kan være vanskelig for mange som vanligvis trener på Sit Gløshaugen. NTNUI-lederen understreker at det er Sit som har hovedansvaret for å finne tilbud som kan fungere under ombygginsperioden.

– Vi i NTNUI kommer også selvfølgelig til å stå på i høst og bidra til at ombyggingen ikke skal gå ut over gruppenes aktivitet i betydelig grad. Mye av informasjonen om ombyggingen kom i sommer, og vi har ikke fått diskutert problemstillingen i Hovedstyret ennå. Etter dette vil informasjon til medlemmer og tillitsvalgte komme fortløpende.

Positiv til utbyggingen

For øyeblikket er det kun idrettsbygget på Gløshaugen som skal renoveres. Hoff ser det ikke nødvendig å ombygge de øvrige treningshallene i nærmeste framtid, utenom å gjennomføre standard vedlikehold. Sit Gløshaugen har i mange år vært i dårlig stand og Hoff forteller at Sit unektelig er takknemlige for at NTNU har sagt seg villig til å finansiere hele utvidelsen.

– Uten NTNUs støtte kunne vi ikke ha gjennomført ombyggingen. De har jo sett det samme vi har sett i mange, mange år.

Alle utfordringene tross forholder Hansen seg også positiv til utbyggingen av idrettsbygget. Han forteller at byggingen mest sannsynligvis kommer til å ta kortere tid enn antatt og håper at de nye lokalene står klart til semesterstart, høst 2019.

– Det er veldig positivt at dette endelig skjer. Et nytt bygg betyr økt kapasitet og et bedre treningstilbud til flere.

(Følg med på Dusken.no for flere oppdateringer)