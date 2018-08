Akrorock around the clock

Den siste helga i fadderuka er det duket for NTNUI Dans sin årlige dansecamp, og den litt ukjente dansen akrorock.

Akrorock • Forkortelse for akrobatisk rock’n’roll • Utviklet fra lindy hop • Pardans med akrobatiske elementer • Løft i akrorock kalles for akro Kilde: NTNUI Dans

Ei jente blir kastet opp i lufta. Dansen kalles akrobatisk rock’n’roll, ofte bare akrorock, en aktivitet med høye løft og et energinivå uten like. Flere entusiastiske dansere har møtt opp i dansesalen, og med klassisk rock i bakgrunnen er de godt i gang med oppvarmingen. Elitedanser og seksjonsleder for NTNUI dans akrorock, Raymond Toft, går bort til dansepartneren Mirjam Steer for å trene. Det er ikke mange månedene før de skal til Genève for å delta i VM i akrorock. Steer tar sats og blir kastet opp i været av Toft. I lufta tar hun en baklengs salto, og lander elegant i armene hans.

Akrorock og andre danser på dansecamp

Den siste helga i fadderuka arrangerer NTNUI Dans flere intensivkurs for studenter, hvor man kan få prøve seg på en rekke forskjellig danser. Studentene vil blant annet få prøve seg på jazz, hip hop, salsa, boogie woogie og akrorock - noe for enhver smak. Kursene har tidligere hatt så mye som over 100 deltakere.

– NTNUI Dans har over 15 dansestiler, og det kan være litt overveldende å prøve seg på så mange danser. For å gi studentene et lavterskeltilbud har vi noe vi kaller for dansecamp, hvor du på en helg kan komme og prøve mye forskjellig. Hvert kurs varer mellom tre kvarter og en time, forklarer Toft.

Det vil med andre ord være noe for alle, enten man vil sveve i lufta under akrorock eller være litt mer jordnær som dansemester i boogie woogie. Det er gratis og åpent for alle, og man være med på så mange kurs som man selv ønsker.

En dans med mestringsfølelse

Ifølge Toft og Steer er følelsen man sitter igjen med etter å ha mestret en akro noe av det beste man som aspirerende dansere kan oppleve med hele dansen.

– Det er det som står i sentrum, og som også er drivkraften for oss to. Det er en mestringsfølelse sammen, for å sette ord på det. Det er en utrolig følelse vi sitter igjen med når vi står der og får til en baklengs salto sammen og det virkelig sitter, forteller Toft.

– Det er mye jobb, men det er så absolutt verdt det! Spesielt når du får igjen for all energien du har investert. Det er helt ubeskrivelig å kunne sveve i lufta, legger Steer til.

Som student har man altså en fin mulighet til å lære seg en dans som vil imponere de fleste. For Toft er ikke akrorock bare en sport, men også en arena hvor man kan ha det gøy og være sosial sammen med andre utøvere, siden de har sosiale arrangementer sammen i tillegg til trening.

– Målet vårt er å gi et lavterskeltilbud for de som kommer på kurs. De lærer koreografi, er med på NTNUI Dans sitt show på Studentersamfundet hvert semester, og deltar på konkurranser. Det er mye vi opplever sammen, og det er den artigste hobbyen jeg har hatt.

– Vi er jo som en liten familie, sier Steer.

Fikk kvartfinaleplassering i EM

I akrorock konkurreres det både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Toft og Steer vant NM i akrorock i fjor høst, og deltok i EM i Moskva i mai for andre året på rad. Der nådde de helt fram til 19. plass under kvartfinalen, og var selv storfornøyde med innsatsen.

– Det var en fin bonus. Det er den beste plasseringen vi har fått så langt. Vi hadde det kjempeartig i Moskva, med mange gode dansere og prestasjoner, sier Toft. Forberedelsene til EM begynte flere måneder før selve konkurransen med et nøye planlagt treningsprogram.

– I begynnelsen har vi treninger hvor vi øver på enkeltelementer, og når vi nærmer oss selve konkurransen begynner vi å sette dem sammen. Vi har da en koreografi som skal vare rundt et minutt og 30 sekunder. To måneder før mesterskapet begynner vi å øve mer og mer på akrobatikkfylt koreografi, sier Toft.

– Jentene flyr jo opp i luften og det er veldig mye som skjer, så man må være veldig til stede.

Ifølge Toft og Steer krever deltakelse på toppnivå både innsats og viljestyrke. Det er en dans hvor høyt konsentrasjonsnivå og kompleks luftakrobatikk står i fokus, og det er derfor viktig for danserne å være synkronisert før de skal ut på dansegulvet sammen.

– Du må være på hele tiden. Det er viktig at du er fokusert. Jentene flyr jo opp i luften og det er veldig mye som skjer, så man må være veldig til stede. Så det er ganske krevende det vi holder på med. Til gjengjeld er det minst like gøy også, sier Toft.

– Jeg må jobbe mye når Raymond kaster meg opp i lufta. Jeg er ganske konsentrert og opptatt med alt mulig. Det er viktig å være klar både fysisk og psykisk. Hvis du er klar og mentalt forberedt, så vil du klare deg fysisk, legger Steer til.

Foto: Torstein Olav Eriksen Raymond Toft og Mirjam Steer vant NM i akrorock og skal delta på VM i Genève.

To dansenivåer

– I løpet av et kurs lærer man seg mye akrobatikk med variert vanskelighetsgrad. Det er i hovedsak to nivåer i akrorock, nybegynner og viderekommen, hvor nybegynner er for de som ikke har vært borti dansen før, forteller Toft.

Her lærer man grunnsteg før man gradvis lærer seg mer avanserte, akrobatiske elementer. I løpet av kurset skjer det en gradvis progresjon i vanskelighetsgrad. I de viderekomne timene har man en fast dansepartner som man trener med. Kursene består hovedsakelig av samarbeid mellom parene, og helt i slutten av treningsperioden har man lært seg både luftig akrobatikk og spenstige dansetrinn. Dansetrinnene kombineres med akrobatiske elementer hvor guttene blant annet løfter eller kaster jentene i luften.

– Akrorock er jo en veldig eksplosiv dans hvor alt er koreografert med akrobatikk. Det er en pardans med akrobatiske elementer hvor det er de sistnevnte vi jobber mest med, sier Toft.

De største og beste fra Trondheim

I Norge er det bare NTNUI som har et etablert miljø innenfor akrorock. Det er her samtlige norske elitedansere har startet karrierene sine de siste 20 årene, med tre norske par som har konkurrert på internasjonalt nivå de siste årene.

– Vi har kommet til kvartfinaler og oppover. Vi er det tredje norske paret som har kommet dit. Det er kult. Så det har vært veldig høyt nivå her i klubben over lang tid, forteller Toft.

Selv om akrorock er en liten sport i Norge har den begynt å spre seg. I tillegg til NTNUI har det nylig blitt opprettet et kurs i en danseklubb i Oslo som aktivt holder på med akrorock. Ellers er akrorock en voksende dans i både Asia og Amerika, men den er likevel størst i Europa. Det finnes elitedansere blant annet i Tyskland, Frankrike, Sveits og Polen, men det er Russland som har de beste danserne. Der har akrorock vært en anerkjent sport siden 1986, og danses aktivt i over 40 regioner.

– Vi jobber med å få akrorock mer kjent og spre det rundt i Norge, og vise hvor kul og artig dans vi holder på med, forteller Toft.

Nybegynnerkurset i akrorock begynner søndag 2. september kl 17.30 i Armfeldtsalen på idrettsbygget på Gløshaugen.