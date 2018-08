Ledernes synspunkter

Vi har stilt representanter fra NTNU-styret, Velferdstinget og Studenttinget et par spørsmål om deres rolle og hva de synes om engasjementet og interessen for studentdemokratiet blant studentmassen.

Med så mange studenter som er tilknyttet Trondheim, blir det en god del organer å skulle forholde seg til. Samtlige studenter har mulighet og rett til å stille til valg, fremme forslag, og stemme på kandidater. På nettsidene til de ulike organene ligger det blant annet informasjon om hvilke saker som er aktuelle, ansvarsområder og kontaktinformasjon.

Anja Beate Andersen, avtroppende styremedlem i NTNU-styret

Foto: Thor Nielsen / NTNU Anja Beate Andersen

Er studentene tilstrekkelig engasjerte?

– Her vil jeg si både ja og nei. Vi har et helt enestående studentdemokrati ved NTNU med mange engasjerte tillitsvalgte studenter som gjør en fantastisk jobb med å sørge for at studentenes beste blir ivaretatt. Jeg tror det at vi har et fungerende system som gjør at alle studentsaker blir tatt gjennom de riktige kanalene gjør at gjennomsnittsstudenten ikke har et behov for å engasjere seg. Det er jo litt trist, men samtidig tror jeg at det er et veldig godt tegn. Mangel på engasjement kan tolkes som mangel på misnøye.

Les også: Studentdemokratiet, semesteravgiften og din hverdag

Merker studentene jobben man gjør?

– Nei, jeg tror ikke studentene merker direkte hva man gjør før man tar en avgjørelse som de er uenig i. Samtidig vil jeg si de merker det. Så lenge de har det bra og kan studere bekymringsfritt, da gjør vi jobben vår riktig.

Sindre Kristian Alvsvåg, Leder i Studenttinget

Foto: Privat Sindre Kristian Alvsvåg

Synes du studentene er tilstrekkelig interesserte og engasjerte? Hva kan eventuelt gjøres for å øke interessen?

– De studentene som i dag engasjerer seg i studentdemokratiet er virkelig tilstrekkelig engasjert. Vårt store problem er jo nettopp å engasjere de som ikke er en del av det i dag. Vi er i en spesiell posisjon hvor vi arbeider med viktige ting hele tiden, og nettopp derfor kan glemme å bruke tid på å arbeide med synlighet. Studentdemokratiet bør også arbeide tettere med organisasjoner som tilhører studentfrivilligheten. I år har vi jobbet tett med Studentersamfundet i Trondhjem for å bidra i deres sak med utbygging på Fengselstomta, og NTNUI for å påvirke Sit og NTNU til å sammen gi studentene bedre treningstilbud. Slike samarbeid bør vi synliggjøre tydeligere, og linjeforeningene, Huset på Gjøvik, og Ålesund Studentsamfunn er blant mange organisasjoner og typiske steder vi kan samarbeide tettere.

Tror du studentene merker jobben dere gjør?

– Studentene merker nok oftere enn de selv vet resultatene av Studentdemokratiets samlede innsats. En av utfordringene med å engasjere til arbeid i studentdemokratiet er at arbeid vi allerede har gjort i år først vil være synlig på nybygg på campus om ti år. Slik er det til stadighet i en organisasjon som består av 40 000 studenter og mer enn 7000 ansatte: Ting tar tid.

Ragnhild Karlsen Dalsåsen, Leder i Velferdstinget

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen Ragnhild Karlsen Dalsåsen

Synes du studentene er tilstrekkelig interesserte og engasjerte? Hva kan eventuelt gjøres for å øke interessen?

– Studentfrivilligheten i Trondheim er et tydelig signal på at studentene i Trondheim er engasjerte og interesserte. Velferdstinget jobber med studenters hverdag, og for at studenter skal ha det bra. Hvis vi ikke greier å skape engasjement for det, faller det nok mest på våre egne skuldre. Vi må være mer synlige med den jobben vi gjør, og vise fram hvor lett og gøy det er å påvirke sin egen studiehverdag.

Tror du studentene merker jobben dere gjør?

– Ja, det tror jeg. Velferdstinget har jobbet for mange saker som har direkte påvirket studenters hverdag. Som eksempel var det Velferdstinget som sørget for at alle studenter nå får nattbuss inkludert i periodebilletten sin, slik at man slipper å betale ekstra for å komme seg hjem en lørdag kveld fra Samfundet.