Atb bør ikke spare på studentenes trygghet

I Stavanger har busselskapet Kolom­bus tidligere gitt alle studenter gratis buss i fadderuka. I Oslo setter Ruter opp ekstra nattbusser for å få nye studenter trygt hjem. Når skal Trondheim og Atb følge etter?

Flere av Sits studentbyer, deriblant Moholt og Voll, ligger et godt stykke unna sentrum. Moholt studenby er den største studentbyen tilknyttet Sit, og inneholder omlag 1300 boenheter. Størstedelen av beboerne i studentbyene er førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter. Disse studentene er nye i byen, kjenner ikke til alle veier og har lite sosialt nettverk å lene seg på enda. Å få disse studentene trygt hjem burde vært en prioritet for «Nordens beste studentby».

De første ukene i semesteret er med på å legge grunnlaget for hvordan resten av studietida vil bli. Fadderuka er viktig først og fremst for det sosiale, men også for å få et innblikk i studiehverdagen og knytte kontakter du kan ha nytte av de neste årene. Om du ikke bor i sentrumskjernen blir alternativet å tilbringe de første kveldene i fadderuka med å gå flere kilometer i en by du ikke kjenner, betale dyrt for en taxitur eller å ta siste rutebuss – som sjeldent går senere enn halv ett.

Andre byer har innført tiltak for å sikre studentenes trygghet, også på nattestid. Fjerningen av nattaksten var et godt første steg for Trondheim. I Oslo går nattbussen hver helg og røde dager til vanlig takst. Busslinjene 31 og 37 går hele døgnet. Bergen vedtok å fjerne nattaksten allerede i 2016, og setter opp ekstra nattbusser i fadderuka for å få studentene trygt hjem. Etter at en student omkom på vei hjem fra et fadderuke-arrangement i fjor, burde Trondheim ha lært.

Å gå fra Studentersamfundet til Voll studentby tar, ifølge Google Maps, 42 minutter. For en som er ukjent i byen og går i mørket vil det sannsynligvis ta enda lengre tid. Det betyr mellom 45-60 minutter med å se seg over skuldra. Det første som møter nye studenter burde ikke være frykt og bekymring for hvordan de skal komme seg hjem. Trondheim og AtB bør vite bedre enn å være gjerrige på studentenes trygghet.