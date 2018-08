Gir NTNU et sunnhetsboost med Treningsløftet

Neste uke er det duket for Treningsløftet, en uke fylt med aktivitet og spenning.

Dette kan du være med på: – NTNUI Dans arrangerer dansecamp fra den 31. august til 2. september. – NTNUI Friidrett har velkomstuke for de nye studentene. – Trondheim Maraton blir arrangert lørdag 1. september. – Flere av NTNUI sine idretter har opptakskurs. – Den nye trimløypa rundt Gløshaugen, Campusrunden. – Campusplenen vil være tilgjengelig hvor det arrangeres rulleskisprint på onsdagen og NTNUI vil ha flere treninger. – Velferdstinget arrangerer trappeløp.

Treningsløftet er et tiltak i regi av NTNUI, NTNU, SIT og Velferdstinget for å skape en sunnere hverdag for studentene ved NTNU. Arrangementet starter mandag 27. august og varer til 2. september.

– Hele konseptet er jo at vi denne uken skal få hele universitetet i form og trene mest mulig. Vi ønsker i tillegg å få fram alle helsefordelene som kommer med regelmessig fysisk aktivitet, sier leder Eirik Søreide Hansen for NTNUI.

Målet er å få fram hvordan trening og fysisk aktivitet bør være en sentral del av studentenes hverdag, med alle fordeler som følger. Alle studenter og ansatte ved NTNU skal i løpet av uka få en mail om arrangementet.

– SIT har gjort en strålende jobb og pushet på for at vi skal få et bedre treningstilbud og en mer aktiv campus, forteller Søreide Hansen.

Arrangørene av Treningsløftet har som mål å oppnå en samlet treningstid på 100 000 timer fordelt på alle deltakerne. I en by med ca. 40 000 studenter og universitetsansatte er dette ifølge Søreide Hansen et realistisk mål.

Åpner Campusrunden for Treningsløftet

Foto: Lea Roppen Kielland

– Campusrunden er en del av satsingen mot et sunt miljø ved den nye campusen. Det er et tiltak gjennomført av StudyTrondheim-samarbeidet, som sikter på å etablere Trondheim som Nordens beste studieby, sier Søreide Hansen.

For de uinnvidde er StudyTrondheim et samarbeidstiltak mellom NTNUI, Sit, Trondheim Kommune, NTNU og Velferdstinget hvor de har som formål å utnytte uteområdene til Gløshaugen til fysisk aktivitet. Campusrunden følger en rekke grus- og gangstier i en trase rundt Gløshaugen. Blant annet Sit har jobbet aktivt for at dette prosjektet skal bli en realitet.

– Sit har jobbet mye med Campusrunden i sommer og den er nå klar. Vi skal innvilge den på mandag, forteller Søreide Hansen. Formålet med løypa er ikke ulikt Treningsløftet hvor det oppfordres til mer fysisk aktivitet.

Kårer NTNUs raskeste

Campusrunden er ikke det eneste tilbudet studentene kan benytte seg av. Det skjer mye annet i samme uke. I tillegg til åpningen av Campusrunden holder treningssentrene til Sit åpent for alle, mens flere av idrettene til NTNUI har opptakskurs. NTNUI skal i tillegg kåre NTNUs raskeste student på mandagen.

– Jeg anbefaler Campusrunden og jogging på Ladestien. Den er veldig fin, forteller Søreide Hansen.

Gir økt helsegevinst til studentene

Helsegevinstene man kan dra nytte av ved hjelp av trening er mange. Blant annet fører trening til bedre akademiske resultater, økt selvtillit, bedre psykisk og fysisk helse, redusert stress, og forebygging av sykdommer.

– Det å ha joggeruter og aktivitetsrunder rundt campus bidrar til å skape et sunt image. Det at alle legger merke til løypene og ser studenter trene på campus senker barrieren for å delta selv og skaper en følelse av at dette er vanlig, sier Søreide Hansen.

Nå som trening knyttes direkte opp mot akademisk resultat, så blir det ifølge Søreide Hansen viktigere for universitetet å støtte opp under det som en naturlig del av hverdagen til studentene.

Sosialt avbrekk etter fadderuken

Treningsløftet er ikke bare et tiltak for å få studentene i Trondheim i aktivitet. Det er også en sosial møteplass hvor man kan møte studenter fra all slags studieretninger. I tillegg til å framheve betydningen av regelmessig fysisk aktivitet fremmer arrangementet også sport og idrett som en viktig sosial arena for studenter i Trondheim.

– Treningsløftet er en veldig fin ting nå som fadderuka blir ferdig. Du trenger ikke drikke for å være sosial. Etter fadderuken er det rett på med trening. Nå er vi i gang. Nå er det skole og trening, forteller Søreide Hansen.

Her eksisterer det ikke noe behov for å drikke for å være sosial. En slik uke er viktig for nye studenter å ha i etterkant av fadderuka, mener Søreide Hansen.

Skal bli årlig tradisjon

Etter planen skal Treningsløftet bli en årlig tradisjon ved NTNU. Søreide Hansen er selv optimistisk om at Treningsløftet kommer til å bli arrangert på tvers av landet slik at det kan arrangeres konkurranser mellom universitetene.

– Jeg snakket med ledere fra andre studentidrettslag rundt i Norge og de syns dette tiltaket er kjempekult. Neste år kommer vi trolig til å konkurrere om hvilket universitet som er mest sporty, forteller Søreide Hansen.

Selv gleder han seg til å være med på å skape stolthet rundt det å være et sportsuniversitet og koble assosiasjonen med trening opp mot studier.