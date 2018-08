Stilfullt pust fra undergrunnen

Konserten med Mia Berg var en herlig påminnelse på alt det spennende som rører seg innenfor sjangeren.

Det har ikke manglet på imponerende oppvisninger og spennende prosjekter innenfor det norske soul og jazz miljøet den siste tiden. Etter å ha blitt kraftig imponert av både GURLS og Fieh under årets Pstereofestival, var det flere av oss på Knaus denne kvelden som var sultne på mer deilig groove. Bergensartisten Mia Berg er et ubeskrevet blad, men beskrivelsen «ny-soul inspirert» var tydeligvis nok til å trekke en håndfull håpefulle. Med bare en låt på Soundcloud, og med få konserter under beltet, opplevedes denne kvelden som noe eksklusivt. Mest fordi at alt fungerte så bra som det gjorde.

Det skulle vise seg at Mia Berg ikke slektet så mye til den eksentriske jazzen, men heller til et stilfullt soulinspirert utrykk. Myk jazz-pop får en solid leveranse fra et utmerket band på scenen, samtidig er det ingen tvil om at det er stemmen til Mia som virkelig bærer denne konserten. Stemmebruken var det med andre ord lite å utsette på, men spesielt gøy var det å se at låtene var så godt konstruert rundt vokal-talentet. Fordi et vokal-talent alene er ikke nok hvis selve musikken er uinteressant – vi har nok av disse eksemplene rundt om i popmusikken. Her var det heldigvis utmerket kvalitet på begge deler.

Med bare én utgitt låt fikk vi servert mange hyggelige overraskelser og forhåpentligvis fremtidige gullkorn i løpet av den lille timen Mia Berg sto på scenen. På en måte minnet hun om en mer poppete og melankolsk versjon av den energiske Fieh, men samtidig ikke på det samme avslappede nivået som Charlotte Dos Santos. En interessant blanding av groove, spretne overganger og sjelfulle ballader gjør at vi aldri kjeder oss, men heller venter på retningen neste låt vil ta oss i.

Les også: Fieh gjør seg fortjent til hypen: – Dette er noen man bør følge med på!

At det er mye bra som beveger seg innenfor den norske ny-soulen vitner denne konserten om. I en tid hvor mumle-rappen holder på å gå helt bananas, er det deilig å se at det tross alt finnes en kvalitet i andre sjangere også. All heder og ære til booker, band og ikke minst til Mia Berg for at vi fikk en steinbra konsert. Publikummet ble i hvert fall stå igjen lenge å klappe, og vente på mer.