Noen ønsker for høsten

... fra en gammel og knirkete student (24)

Når du leser dette står studieåret 2018/2019 omsider på trappene. Etter en lang og varm sommer inntar studentene atter en gang Trondheim. Kanskje er du i byen for ditt første av tre, fem eller flere år, eller kanskje er dette året du endelig skal skrive masteren ferdig? Uansett hvor lenge du blir, eller hvor lenge du har vært her: velkommen hjem til byen din.

For det er nemlig det Trondheim er og blir for mange av oss: «vår» by. En by hvor vi opplever og lærer mange ting for første gang, som at det er lurt å vaske fargerike og hvite klær hver for seg eller hvordan man skal planlegge en treretters romantisk middag på vei hjem fra campus.

Etter å ha bodd i byen noen år og observert studenter komme og gå, velger jeg å ta meg den friheten til å komme med noen råd på veien. Det kan muligens høres noe gammelmodig ut, men jeg håper du i hvert fall husker et par av dem når det røyner på utover høsten.

Først og fremst vil jeg råde deg som er førsteårsstudent til å bli kjent med faddergruppa di. Det er ikke sikkert det er alle i denne gruppa du vil huske resten av livet, men faddergruppa er en veldig god sammensetning av mennesker som er i samme situasjon som deg selv. I tillegg er fadderene mer enn villige til å dele av det de kan om studentlivet i Trondheim. Bli med på festene som organiseres, dra med gjengen på bowling eller dra til Korsvika og ta et bad om sola dukker opp.

I tillegg vil jeg oppfordre alle til å være sosial. Be med deg folk på en omgang slåball, spør om noen vil se en film, ta en kaffe eller gå en tur sammen. Det verste som kan skje er at folk er opptatt eller sier nei. Vi har alle godt av å legge vekk telefonen og andre skjermer, og heller gjøre ting sammen med andre.

For det tredje, og denne går til både nye og gamle studenter: du har god tid. Studietida er en fantastisk fin periode av livet som du skal mimre tilbake til når du er ferdig og i fast jobb. Det er ingen som lengter tilbake til de kveldene de satt og leste pensum. Bli med på det du synes høres gøy ut, og la eksamen være eksamen. Å være frivillig på Samfundet, i UKA, ISFiT, eller linjeforening er en flott måte å utnytte tida som student mest mulig, hvor du kan jobbe med ting du liker samtidig som du møter nye mennesker. Trondheim er den beste byen du kan være student i, så husk å nyte studentlivet her mens du kan.

Sist, men absolutt ikke minst, vil jeg anbefale alle studenter å bli kjent med Studentersamfundet! Det er kanskje åpenbart at jeg som leder av Samfundet sier dette, men jeg mener oppriktig talt at dette er noe av det viktigste du gjør som student i Trondheim. Samfundet er Norges største utested, men det er også mye mer enn det. Det er en politisk organisasjon som gir deg en talerstol hvor du kan si akkurat det du mener og brenner for, i tillegg til å være en konsertarrangør og debattant i det store samfunnet. På Samfundsmøtene hver lørdag denne høsten skal jeg og mitt styre ta opp tråden fra tidligere styrer, og gjøre vårt beste for å opplyse og engasjere de vi er til for: dere, medlemmene, Trondhjemsstudentene.

Jeg håper jeg ser deg på Samfundet denne høsten, enten det er på talerstolen på et Samfundsmøte, dansende i Klubben eller på Styrevaffel, og at du sier hei dersom du ser meg. Sammen skal vi også i år bevise for verden at Trondheim er Nordens beste studieby!