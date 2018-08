Studentromanene du bør lese

Som student er det enkelte områder hvor universitetets pensumlister rett og slett ikke strekker til. La en god studentroman hjelpe deg på veien.

Like sant som jeg er virkelig

(Hanne Ørstavik, 1999)

Kristne og fantasifulle Johanne bor sammen med sin mor i en liten leilighet i Oslo mens hun studerer psykologi. Når hun en dag våkner og oppdager at hun er innestengt på rommet sitt, åpner det for refleksjoner rundt hva som skjedde ukene før, etter at hun møtte Ivar.

Ivar jobber i ei kantine og spiller i band, og rokker ved Johannes strenge studierutiner, engasjement i studentmenigheten, og tiden med moren og venninnene. Hennes uvanlige oppførsel bekymrer moren. Innestengt på rommet sitt undrer Johanne seg over hva som er sant og hva som er virkelig. For hvordan kan man egentlig vite?

Amatøren

(Lars Saabye Christensen, 1977)

Christensen har omtalt sine karakterer som snublende helter. Denne beskrivelsen er særdeles passende for Christian Humle. Han er en amatør hva alle livets sider angår: Kjærligheten, nordiskstudiene, alt. Han bruker heller tid på å løse verdensproblemer med filosofvennen Georg. Alt over uendelige mengder rødvin helt fram til morgengry, i stedet for på forelesning og lesesal.

Amatøren er Christensens første roman, og dermed første møte med denne snublende helten som går igjen senere i forfatterskapet. Dette er en roman som vil få deg til å le mens du følger Humle som ambisjonsløst navigerer seg gjennom forelesninger, eksamener og rare situasjoner.

De beste blant oss

(Helene Uri, 2006)

I motsetning til de andre romanene, som foregår blant studenter, skrives Uris roman fra et ansattperspektiv. Det er altså en universitetsroman, men den må på lista likevel. Pål er språkforsker og forelsker seg i den nylig ansatte Nanna. Rett over gangen for Pål sitter Edith Rinkel, en middelaldrende professor med en forkjærlighet for unge menn, fryktet og respektert av kollegaer og studenter.

Uris karakterer og hendelser foregår ved et fiktivt institutt ved UiO, men du kjenner garantert igjen flere forelesere, studenter, eksamensvakter, og kanskje også deg selv når du leser. Dessuten er det unektelig spennende å forestille seg hvordan livet på instituttene kan gå for seg når studentene ikke er der.

De nysgjerrige

(Hans Petter Blad, 2005)

Å bo hos familien i studietiden er dypt inkonsekvent, ifølge litteraturstudenten Nikolai. Denne holdningen har ledet Nikolai til et utvekslingsopphold i Paris, hvor han gjør noen interessante observasjoner og refleksjoner rundt tilværelsen som student, som gjør seg like gjeldende i Trondheim som i Paris.

I Nikolais universitetsby er alle utenlandske. De færreste har franske venner. Selv tilbringer Nikolai mest tid sammen med medstudenten Daisy. Her møter du studentlivet i sin utsvevende form, med fester, tilfeldige relasjoner, og følelsen av å leve i en herlig boble, beskyttet fra den virkelige verden. Enten romanen blir en inspirasjon til å dra på utveksling selv, eller til å bli kjent med utvekslingsstudentene som bor på Moholt, er denne boken verdt å lese.

Charlotte Isabel Hansen

(Tore Renberg, 2008)

Husker du Jarle Klepp fra Mannen som elsket Yngve? Han studerer nå litteraturvitenskap i Bergen. Med glattbarbert hode lever han i en smått pretensiøs studenttilværelse. For Jarle går store mengder alkohol og moderne litteraturteori hånd i hånd, og han befinner seg jevnlig mellom beina til Herdis Snartemo.

Hans frie tilværelse og evige streben etter å få en anmeldelse publisert i Morgenbladet, forstyrres da et brev fra politiet ramler ned i postkassa og tvinger ham til å bli voksen. Med sin karakteristiske humor og sjarm skildrer Renberg en studenttilværelse akkurat slik den kan være på sitt beste – og kanskje verste. Liker du boka kan du også fleske til og se filmatiseringen, Jeg reiser alene.

Andre studentromaner

Det finnes et hav av studentromaner der ute, spesielt om du ikke avgrenser deg til skildringer av norsk studenttilværelse slik som her. En av dem er likevel Arne Garborgs Bondestudentar fra 1883. Daniel Brauts reise fra bondestanden til embetsstanden gjennom teologistudier i Kristiania er en klassiker, og står ofte på pensumlista for emnet Nordisk litteraturhistorie.

Leser du Knausgårds flerbindsverk Min kamp kan du i femte bind lese om studietid i Bergen. Maria Amelies Ulovlig norsk er ingen studentroman per definisjon, men streifer innom studietid i Trondheim med engasjement i Studentersamfundet. Dragvoll dukker så vidt opp i en av oppfølgerne til Erlend Loes Doppler, og i Hamsuns Redaktør Lynge møter vi en karakter som sender tankene til Christensens Amatøren.

Er du interessert i mer, kan du forøvrig sjekke ut Bokprogrammet fra 22. mars 2011 på NRK nett-tv, hvor de tar for seg studentromaner. God lesning!