URACCAN på NTNU

I dag får NTNU besøk av rektor Alta Hooker ved urfolksuniversitetet URACCAN i Nicaragua. Temaet for møtet vil være urfolkets tilgang på høyere utdanning i landet.

SAIH, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, er samarbeidspartner med Urfolksuniversitetet URACCAN, og i dag skal det holdes et møte ved NTNU om urfolks rettigheter og hvordan tilgangen på høyere utdanning er i Nicaragua.

Leder for SAIH i Trondheim, Rebekka Ringholm, understreker relevansen av møtet.

– Vi vil benytte sjansen nå når URACCAN først er i Trondheim til å møte dem, bli kjent med dem, og også lære mer om urfolks rettigheter. Avkoloniseringsdebatten i akademia gjør dette møtet mer aktuelt fordi det handler om å se på mulighetene for å trekke inn flere perspektiver og identifisere om det er urettferdige maktstrukturer i akademia, sier Ringholm.

Samarbeid siden 2003

Førstelektor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Wanja Jørgensen, er ansvarlig for utvekslingssamarbeidet mellom URACCAN og NTNU. Hun sier at samarbeidet går tilbake til 2003, via det som tidligere var HiST.

– Både studenter og ansatte har vært på utveksling. Vi hadde studenter i Nicaragua i fjor, og var på besøk der i februar i fjor hvor en gruppe med veiledere fikk undervisning og jobbet tverrfaglig. Vi planlegger også et forskningsprosjekt sammen, og i november kommer en person fra URACCAN hit for å være med på global helsedag, sier Jørgensen.

Leder for SAIH Norge, Beathe Øgård, skriver på SAIHs hjemmeside at organisasjonen ønsker en konstruktiv og mangfoldig debatt om avkolonisering av høyere utdanning. Ringholm mener møtet bør være av interesse for studenter på bakgrunn av nettopp dette.

– Jeg tenker at det er viktig å komme på møtet fordi det kan gi studenter ved NTNU noen nye perspektiver på hva god høyere utdanning kan være. Man får også innsikt i hvilke kamper urfolk står overfor i en nicaraguansk kontekst, noe som også er relevant i norsk sammenheng. Jeg synes at URACCAN gjør et viktig og spennende arbeid, og det burde være interessant for studentene her også, sier Ringholm.

Studentenes bidrag til solidaritet

Møtet, som holdes i Sentralbygget klokka 16.00, er åpent for alle.

Foto: Privat Leder for SAIH Trondheim, Rebekka Ringholm, mener mange kan ha nytte av møtet.

– Møtet holdes fordi det er et nødvendig tema å sette fokus på, og URACCAN er en av organisasjonene som SAIH-tierne går til. Dette er altså en mulighet til å lære om hva solidaritetsbidraget man betaler hvert semester brukes på, forklarer Ringholm.

Selv om den økonomiske støtten går fra Norge til Nicaragua mener Ringholm at også SAIH-ere i Norge får noe ut av samarbeidet.

– SAIH har en programrådgiver som følger opp samarbeidet med URACCAN, siden det er en partnerorganisasjon. Gjennom møter som dette får SAIH være med på å lære om konteksten for urfolksrettigheter i Nicaragua, og få perspektiver som vi kanskje kan dra nytte av i norsk sammenheng, sier Ringholm.