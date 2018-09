Vellykket sabotasje

Med sin solodebut kaster John S. Jamtli lys på motstandsgruppa Osvald-gruppen, og overbeviser både som historieforteller og tegner.

I Sabotør følger vi Johan, som blir tatt av nazistene og satt i Falstad fangeleir. Her blir han kjent med den mystiske Knut og den hissige trønderen Olav. De klarer å rømme fra Falstad, og Knut inviterer dem til å bli med i Osvald-gruppen, som utfører sabotasjeaksjoner mot nazistene.

Tegnestilen i Sabotør er inspirert av den fransk-belgiske stilen man finner i klassikere som Sprint, Tintin, Asterix og Lucky Luke. Stilvalget tilfører boka et eventyrlig preg. Figurene har store, uttrykksfulle øyne og spenstige, levende bevegelser. Hver eneste rute er så til de grader spekket med detaljer at man kan fortape seg lenge i tegningene. Det er tydelig at Jamtli har gjort grundig research når det gjelder arkitektur, interiør, klær, kjøretøy, våpen, propagandaplakater og nydelig, norsk natur.

Ekstra fornøyelig er det å se gjenkjennelige bygninger og steder i Oslo, Trondheim og Nord-Norge. Osvald-gruppens tilholdssted på Sollie Gård og Henry Rinnans torturkammer i Jonsvannsveien 46 i Trondheim er spesielt godt skildret på hver sin måte. Jamtli er flink til å utnytte strektykkelse og skygger for å skape dybdefølelse, og den fabelaktige fargeleggingen skaper den riktige stemningen for scenene. I de mørkeste scenene kan fargene bli litt for mørke, slik at detaljer dessverre forsvinner.

Historien flyter godt ved hjelp av ryddig ruteoppsett og nøye gjennomtenkt komposisjon. Det veksles mellom fartsfylte og intense actionscener, som «det store slaget» mot Victoria Terrasse, og montasjer av trening og sabotasjeaksjoner rundt omkring i landet. Dialogen er realistisk skrevet, med god bruk av dialekt. «Han tykje» har blitt en ny favoritt blant nordnorske banneord. Historiens oppbygging er fengende, og leder opp til et par spennende tvister angående sentrale karakterers identitet.

Bakerst i boka er det inkludert en rekke historiske notater om de virkelige personene, hendelsene og stedene som spiller en viktig rolle i historien. Her kommer det også frem at historien i Sabotør er løst basert på virkeligheten, og at Jamtli har tatt seg noen kunstneriske friheter. Akkurat det kan tilgis når det gjøres så gjennomført som dette. Er du interessert i spennende historier fra krigen, er Sabotør varmt anbefalt.