Strossa blir UKA-19s byggeprosjekt

Etter flere mislykkede forsøk får Samfundets mest utfordrende lokale et nytt, mer rolig og skjermet konsept.

Hvert andre år pusser UKA opp et av lokalene på Samfundet som skal stå ferdig innen festivalen starter. Både Rundhallen, studenthytter og såkalte mellomlokaler ble vurdert før Finansstyret vedtok at byggeprosjektet for UKA-19 blir Strossa.

Valg av lokale

Grunnen til valget falt på Strossa skal ifølge byggeprosjektsjef Jarl Honningsvåg Erlien være manglende suksess i de siste forsøkene på å pusse opp lokalet.

– Strossa er et utfordrende lokale på mange måter. Derimot har det stort potensial for å bli bra, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette, uttrykker byggeprosjektsjefen i en pressemelding.

Ukesjef Julian Mæhlen forklarer at lokalene på Samfundet pleier å bli renovert cirka hvert tiende år, mye på grunn av utviklingen i etterspørsel i utelivet. De stadige renoveringene er en av grunnene til at Samfundet klarer å holde seg populært år etter år.

– Det skaper dessuten et spesielt eierskap for de frivillige på huset, da de selv får være med å påvirke hjertet av studentbyen. Nå er det ti år siden Strossa var byggeprosjekt, så det var egentlig et naturlig valg for oss.

Strossa er Samfundets urbane lounge og et av tre lokaler med 20-årsgrense på huset. Strossa ble gravd ut i kjelleren under det som nå er Lyche ved UKA-67, og har gjennom tiden gått gjennom flere stilskifter.

Mangler helhetlig identitet

Under UKA-09 var Strossa byggeprosjekt, og ble da pusset opp som «bedpresslokale» med nordisk interiør. Deretter ble møblement, veggdekor og bar skiftet ut i 2011, og fikk ny profil som «Strossa lounge og club». Siden har lokalet fått flere midlertidige løft for trekke folk ned.

Leder for Profil, Neva Linn Rustad, forteller at siden Strossa ikke ble byggeprosjektet til UKA-17, samarbeidet Profil med DG for å gi lokalet et midlertidig løft, der mye av belysningen, møblement og veggfarger ble endret på.

– Jeg vil si at Strossas største utfordring i dag er lokalets mangel på helhetlig konsept og identitet, forteller hun videre.

– Det er som et lappeteppe av ulike forsøk på å gi lokalet et løft, uten ordentlig oppfølging. Vi er svært positive til at Strossa er valgt som byggeprosjekt og mener det har mye potensial og godt av en helhetlig gjennomgang, ikke bare enda en «quickfix».

Foto: foto.samfundet.no Sist gang Strossa ble ordentlig pusset opp var under UKA-09

Nytt konsept

Strossas nye konsept skal gi et mer skjermet og rolig lokale, noe likt Daglighallen og Edgar.

– Strossa blir husets nye kjellerlounge. Ut ifra spørreundersøkelser viser det seg at besøkende ved Studentersamfundet ønsker et litt roligere lokale der det er mulig å sette seg ned for å prate eller høre på kul musikk over brun sprit eller øl. Vi tror at dette vil lokke flere besøkende ned til Strossa enn med Hiphop-profilen som er nå, forklarer Honningsvåg Erlien.

En av Strossas sterke sider er nemlig at det ikke er et «gjennomstrømmingslokale», noe som gjør det mulig å sitte ganske uforstyrret og prate med venner. Julian Mæhlen forteller at de ønsker å skreddersy konseptet til lokalets fysiske rammer, slik at Strossa passer inn i helheten av tilbud på Samfundet.

Arkitektkonkurranse

Ved hvert byggeprosjekt holder UKA en arkitektkonkurranse der arkitektstudenter ved NTNU og andre konkurrer om å kunne utforme det nye konseptet. Byggeprosjektet er en unik mulighet til å delta på et prosjekt fra start til slutt, før man er ferdig utdannet, og gir verdifull erfaring.

– Vi ser etter engasjerte arkitekter som har gode og kreative løsninger til Strossas nye rolle og konsept på huset. I tillegg til hvordan man kan gjøre Strossa mer synlig for de besøkende av Studentersamfundet, forklarer byggesjef Jarl Honningsvåg Erlien.

Konkurransen startet rett før sommeren, og varer fram til midten av september, der gruppen som vinner vil bli annonsert i starten av oktober.