Bergensbandet Razika kommer til ISFiT 2019

ISFiT letter på sløret, og slipper bergensbandet Razika.

Det blir første gang på to år at Razika besøker Trondheim. Denne gang skal de spille i Storsalen under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) og er med det festivalens første slipp. Det skriver ISFiT i en pressemelding til Under Dusken.

Konsertsjef Ida Marie Alme for ISFiT, er stolt over å kunne presentere Razika som en del av konsertprogrammet under neste års festival.

— Det er bare å ønske Razika velkommen tilbake til byen. De lager musikk som fenger, noe publikummere har fått erfare i årevis, sier Alme.

Hun mener at bandet vil være et godt energipåfyll i en ellers hektisk studiehverdag i vinter.

Nytt materiale

Razika har tatt Norge med storm med låter som «Vondt i hjertet» og «Faen ta deg». Bandet har tidligere blitt omtalt som landets dyktigste tekstforfattere av blant annet visesanger Stein Torleif Bjella.

— Etter en del prøving og feiling, er vi endelig klare for å vise dere det vi har jobbet med den siste tiden. Vår nye plate Sånn kjennes verden ut kommer 30. november og vi gleder oss til å slippe første singel «En sjanse til» allerede 7 september, melder damene i Razika via ISFiT.

Sist Razika besøkte Trondheim var under Trondheim Calling i 2017. Da kalte Under Duskens anmelder konserten for «tidenes fest», og skrev at «Razika er et liveband til kjernen».