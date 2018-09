Samer, pønk og et massivt show på klubben

Når du tror du har sett alt fra Ondt Blod, tar du mest sannsynlig feil.

På fredag hadde jeg en fantastisk mulighet til å få sett på Ondt blod for første gang live. Før jeg begynner må jeg si at det var litt av en konsert. Jeg føler ofte at Klubben kanskje ikke er det perfekt lokalet for en metalkonsert, men på fredag stemte den påstanden overhodet ikke. Konserten endret synet mitt fullstendig, og nå vet jeg akkurat hvordan et show skal gjøres der.

Med det nye albumet Natur hadde jeg allerede store forventninger til konserten, da det er en kjempeskive. Selv med det i tankene så gikk konserten langt over forventningene mine. Bandet gikk på scenen omtrent klokka ti, og på klubben så man et sammenhengende publikum som dekket alt av gulvområdet foran scenen. Det ga en intim, men på ingen måte en klaustrofobisk følelse, der man både fikk pusterom og intensitet servert enkelt.

Etter et par låter begynte en moshpit å vekkes til live midt i lokalet, og på Klubben var det litt av et syn. De spilte seg gjennom en god blanding av gamle og nye låter, med blant annet «Svarte Daga» og «Gjentegn» fra skiva Finnmark, i tillegg til «Giftige Tunga» og «Store Ord» fra albumet Natur. Man så at de aller fleste i publikum var eller var på vei til å bli blodfan når nesten hver eneste låt endte opp i allsang.

Det er kanskje ikke så merkelig når du har en gjeng samer fulle av energi, som er såpass karismatiske at det blir helt umulig å snu blikket vekk fra scenen. Jeg kan konkludere med at dette definitivt var en av de beste konsertene jeg har sett på Klubben. Om du lurer på om du burde se dem selv live neste gang, så gjør deg klar. Jeg kommer til å være først i billettkøen.