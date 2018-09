Nattens helter

Frivillige tok tak under fadderuka for at kvelden skulle ende godt for festglade studenter. Den forebyggende medisinen var enkel: Brød og vann.

For mange har fadderuka, i år som tidligere år, vært preget av fest i de sene nattetimer. Mens folk debatterer hvorvidt rus og fest får for mye fokus i fadderuka, har faddervaktordningen bare ett eneste fokus: At festen som skjer skal være trygg å delta på for alle. Under fadderuka har frivillige stått parat utenfor Studentersamfundet og i Nordre gate. Her har slitne faddere og fadderbarn fått ei brødskive og en kopp vann i hånda, og en pust i bakken, enten om de er på vei hjem eller til neste fest.

En enkel, men viktig jobb

Foto: Lisa Botterli Flostrand PÅ VAKT: Sindre Stene har oversikten over mannskapet som i kveld består av 13 frivillige.

– Dere er ryggraden i faddervaktordningen, sier han.

De totalt 13 frivillige på jobb denne kvelden fordeles på de to stedene, og får utdelt refleksvestene sine. Klokka nærmer seg 22, og vi er på vei over Elgeseter bru for å sette opp teltet utenfor Studentersamfundet.

Allerede på brua møter vi studenter. Glisene forteller om beruselse på både livet og diverse polvarer. Det brukes utestemme, og stemningen er gjennomgående god. En stemning som foreløpig er spredd over byen, men som i løpet av natta samles på de større utestedene, hvorav Samfundet er et av de mest populære. Jeg får en high five av en forbipasserende, før vi når Samfundet og teltet settes opp.

– Folk har lyst til å hjelpe til. Vi har fått brød fra Kiwi og pledd fra NSB, og Sit hjelper oss med bil som vi får disponere fritt. Samfundet stiller også med info om hvor mye folk de har inne slik at vi vet hva vi kan forvente av pågang, sier Stene.

Denne tirsdagen er det ikke noen arrangementer på Samfundet, så vi får beskjed om at kvelden kanskje blir kort. Likevel blir køen fort lang, og det er tydelig at studentene ikke trenger en unnskyldning for å finne veien til Samfundet.

Mer enn en brødskive

Foto: Lisa Botterli Flostrand

– Vi har vært innom et par ganger i løpet av fadderuka. De gjør en veldig god jobb, og det føles også naturlig å slå av en prat med de som serverer deg gratis mat og drikke en sen kveld.

Mange er innom, og gang på gang brer det seg et smil over studentene som nettopp har skjønt hvor godt den brødskiva faktisk smakte. De frivillige er også tilfredse, og har forskjellige grunner til å stille opp. Noen vil gi tilbake etter selv å ha fått noe godt ut av ordningen. Andre har en større bakhistorie for valget.

Mina Wang Husby er frivillig faddervakt. Hun ønsker å bidra til en sikrere kveld ute for studentene etter at en BI-student ble funnet død i Nidelva sent i august i fjor.

– Jeg har en barndomsvenn som studerte sammen med ham. Vennen min ble dypt preget av hendelsen, noe som igjen fikk meg til å ønske å delta i et arbeid som dette.

Selv om omstendighetene rundt dødsfallet ikke er sikre, tror Husby at et tilbud som dette kan få studenter til å ta vare på hverandre, og ha ringvirkninger utover den enkle brødskiva. Hun har derfor valgt å stå faddervakt flere ganger under årets fadderuke.

NTNU er med

Foto: Lisa Botterli Flostrand

– De fleste prorektorene og dekanene har stått ute en kveld. Det er en fin erfaring å treffe studentene på denne måten. Det aller meste som skjer i fadderuken er både positivt og viktig, og folk synes det er fint å bli tatt hånd om, enten det er med en matbit eller et råd om å gå hjem å legge seg. Noen trenger å komme seg hjem, og noen kan greit være på byen. Det valget må tas selv.

Bovim forteller at NTNU har fokus på å redusere rusbruken i studentbyene, og skryter av linjeforeningene som har opplegg hvor man kan ha det hyggelig uten å drikke.

– Mitt inntrykk er at fadderuka har endret seg positivt de siste årene. Det syns jeg er veldig bra. Det skal være hyggelig å starte på NTNU, og det er ikke nødvendig å drikke for å bli kjent, konstaterer rektoren.

Kvelden går sin gang

Foto: Lisa Botterli Flostrand

– I år har det vært stille og rolig. Ikke en eneste slåsskamp eller ulydighet å spotte. Uansett er det ikke vår jobb å oppklare slike situasjoner, men vi tar derimot vare på folk som er for fulle. Det hender at vi hjelper folk å komme seg hjem, enten ved å få dem i en taxi og sende med dem spypose og pledd, eller ved å følge dem hjem. Så lenge det ikke er alt for langt, så er det ingen problem for oss å få folk trygt til døra, sier Stene.

Nå skal han sette kursen mot Nordre gate for å se hvordan ting står til. Kjenner han Trondheim rett, er stemningen god der også.