Lei av kjedelige fagbøker?

Pensumbøker er ikke den eneste veien til akademisk suksess.

Mange studenter lever livets glade dager i både august og september, før de godt ut i oktober måned åpner opp pensumboken for første gang. Dette er en sikker garanti for stress, umenneskelige mengder med kaffe og midt på treet eksamenskarakterer. Da kan det allerede nå være godt å vite at det finnes flere måter å komme i gang med eksamenslesingen på før man eventuelt må åpne opp pensumboken. Det er en hel verden av ressurser der ute som man kan benytte seg av, og her er noen gode verktøy som kan tas i bruk for å gjøre læringen litt gøyere, litt mer lettvint, men mest av alt, litt mer effektiv.

Crash Course

Crash Course er en stor samling av videoer som gir generell innføring og oversikt over et stort utvalg av emner, som for eksempel økonomi, verdenshistorie, psykologi, fysikk, kjemi, medievitenskap, med mere. Videoene varer mellom 10-12 minutter, og bruker i tillegg visuelle verktøy og alternative læringsmetoder for å engasjere seeren. Perfekt for å friske opp minnet eller lære noe nytt. Komprimert kunnskap på sitt beste. Finnes på Youtube.

The School of Life

The School of Life skaper videoer med innhold primært innenfor psykologi, sosiologi, filosofi og kultur. Her brukes det animasjoner med fortellerstemme, og kan godt lyttes til som podcast uten at man må følge med på selve videoen. Kanalen tilbyr også en rekke videoer dedikert til vestens filosofer, noe som kan være et godt supplement til Exphil-pensum. Finnes på Youtube.

TEDxTalks

TEDxTalks er taler på under 20 minutter holdt av engasjerte enkeltindivider og eksperter innenfor mange forskjellige felt. Poenget er å argumentere for personlige synspunkter på en velstrukturert måte til både et lokalt publikum og seere på nettet. TEDxTalks er et godt verktøy for å belyse ulike nyanser ved et tema som trolig ikke finnes i konvensjonell pensummateriale. Det finnes også en egen gratis TEDxTalk-app. Finnes i tillegg på Youtube. Khan Academy Khan Academy er en ideell utdannings­organisasjon som tilbyr gratis nettbasert undervisning gjennom videoer og interaktive oppgaver. Siden er spesielt god på undervisning innen naturvitenskap og fungerer godt som både innføring og repetisjon av ulike emner. Har en egen nettside, men videoene finnes også på Youtube.

Netflix

Netflix kan brukes til mer enn å bare fråtse i serier. Seriedistributøren tilbyr et stort utvalg av forskjellige dokumentarer som kan fungere som akademisk påfyll når man er sliten og litt lei av å lese. Vær likevel var på at alle dokumentarer lages med en agenda, så kos deg med læringen med en god dose skepsis på si.

NRK nett-tv

Et alternativ til dem som ikke vil betale for Netflix. NRK har også et imponerende stort utvalg av dokumentarer, særlig på norsk talespråk. Her gjelder de samme reglene for å være kildekritisk som for andre strømmetjenester. Bruk dokumentarene som et akademisk avbrekk, men ikke som en primærkilde for faglig innhold.

VPN

Virtual Private Network (VPN) gir deg mulighet til å være koblet til NTNUs nett hvor som helst i verden, så lenge du har tilgang på wifi. Denne tilgangen skaffes gjennom en ekstern, men trygg programvare som lastes ned på din pc. VPN gir en rekke fordeler som blant annet tilgang på en rekke aviser, utallige tidsskriftsartikler, ordboktjenesten ordnett og mulighet til å laste ned programvarer tilbudt av NTNU, alt gratis. Søk opp informasjonen på NTNUs nettsider, eller henvend deg til din nærmeste Orakeltjeneste for assistanse og eventuelle spørsmål. Vær oppmerksom på at bruk av NTNUs VPN gir deg utvidet tilgang til journaldatabasene i denne saken.

Endnote

Et fiffig program for å lage og lagre litteratur­referanser på en strukturert og korrekt måte. Endnote tilbyr de aller fleste kildeformateringer, og lagrer samt setter kildereferanser rett inn i teksten og bibliografien ved noen museklikk. NTNU tilbyr Endnote-programvaren gratis og gir i tillegg kurs og opplæring i riktig bruk av programmet. Det blir tilbudt kurs gjennom hele semesteret og påmelding til kurs kan gjøres på NTNUs nettsider, eller henvend deg til nærmeste informasjonsskranke på ditt campus for nærmere instrukser.

Oria

Oria er NTNUs elektroniske database for trykte artikler, tidsskrifter og bøker. Ved videre behov kan en også finne masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger, bøker, musikk, film og mer. Se gjerne etter om deler av ditt pensum finnes i Orias databaser. Søk i Oria gir deg i tillegg også treff i eksterne databaser.

Store Norske Leksikon

Store Norske Leksikon (SNL) er et nettbasert leksikon. SNL møtes også med skepsis, på lik linje med Wikipedia, men tilbyr betraktelig mer kildesikker kunnskap. Alle artikkelforfattere er som oftest eksperter innenfor sine fagfelt, og kan kontaktes ved spørsmål om innholdet. SNL forklarer hvert tema og konsept på en enkel og presis måte uten å ty til for mye fagspråk. Alt innhold er selvfølgelig på norsk.

Tidligere eksamensoppgaver

NTNU legger ut tidligere eksamensoppgaver for de fleste studieretninger på sine nettsider. Man kan stort sett finne disse gjennom et kjapt søk på «NTNU eksamensoppgaver» og navnet på ditt institutt. Dersom man ikke finner noe, kan man søke på fagkoden til emnet. Det kan være greit å ta en titt på gamle eksamensoppgaver for å se hva som vektlegges mest i pensum og dermed kanskje også på eksamen. Ta forbehold om at eksamensformen kan endre seg fra år til år. Kontakt din faglærer om du ikke finner tidligere eksamensoppgaver for ditt fag eller studie.

Diverse journaldatabaser

Gjennom NTNU har man også tilgang til flere av verdens største journaldatabaser.

Journal Storage (JStor) tilbyr mer enn 12 millioner journalartikler, bøker og primærkilder, datert fram til senest 2012. Her kan man laste ned alle artikler og bøker som PDF. JStor støtter også Endnote. Nettstedet tilbyr akademisk innhold fra 75 ulike disipliner, så her finnes det mye kunnskap.

Google Scholar, søkemotorens egen bibliografiske database, lar deg søke opp akademisk litteratur av alle slag på kryss og tvers av internett. Det finnes i tillegg spesifikke måter å søke opp nøkkelord på slik at man lettere finner fram til nøyaktig den kilden man skal ha.

Directory of open access articles (DOAJ) er en tidsskriftdatabase som huser rundt 10 000 tidsskrifter spredt utover de aller fleste akademiske disipliner.

Sage Publications er et velkjent akademisk forlag som utgir bøker og mer enn fem hundre tidsskrifter. Sage er størst innenfor samfunnsvitenskap, medisin, humaniora og naturvitenskap, men har akademiske tekster om det aller meste av interesse og behov. Sage er mest brukervennlig over VPN eller Eduroam, da mange av deres publikasjoner ikke er fritt tilgjengelig.