Gråteguide til nye dragvollstudenter

Ikke la sorgen holde deg hjemme fra skolen – ta den med!

Som ny student blir du overlesset med guider. Utestedsguider, studieguider, guider til oppgaveskriving, piker, øl, og forlystelse (som oftest ikke de samme). Dette, derimot, er en guide til bruk når ting generelt suger, og alt er for mye. Ingen vil gråte på lesesalen, men det trenger du heller ikke gjøre. Her er alt du trenger for å gråte ut dine sorger i ro og mak.

Foto: Mia Edvardsen

1: Toalettet

Å gråte på toalettet er et klassisk valg, og ikke uten grunn. Du har hatt noen fine stunder der, og tilgangen på snytepapir er jevn. Det er derimot lett å gå i fella når det gjelder toaletter. At store toaletter med mange båser ikke burde benyttes sier seg selv, men mange tenker kanskje ikke over at også de små en-bås-toalettene heller ikke nødvendigvis er godt lydisolerte. Du bør også passe godt på hvor de befinner seg. For eksempel bør du ikke benytte deg av ditt eget institutts toaletter når du skal hyle over semesteroppgaven du ikke fikk godkjent, med mindre det er en del av et større taktisk spill.

De mest isolerte toalettene er nok handikaptoalettene du finner i fjerde og femte etasje i bygg åtte, som du får adgang til fra trappa på motsatt side av Akademika. Ellers kan du selvsagt også benytte deg av andre institutt, men pass på: Dørene stenger klokka fire. Vil du virkelig bli reddet ned fra broa av mindre entusiastiske brannmenn på toppen av det hele?

2: Nivå tre, under SF-fakultetet

Foto: Mia Edvardsen

Ikke bare er det så mye rart der nede at du glemmer hva du tenkte på til å begynne med. Du lar også venninna di seile sin egen sjø i det nye kanolageret du har funnet. Leter du godt nok finner du kanskje en bortgjemt yogamatte du kan trene vekk sorgene dine på, eller om du er mer som meg, ta en liten lur på.

3: Hvilerommene

Foto: Mia Edvardsen

4: Bønnerommene

Foto: Mia Edvardsen

Sex på campus-reportasjen i (UD #5, 2016). I tillegg til at du må skaffe deg tilgang på forhånd, er det siste du trenger i livet ditt å måtte gråte over tapet av din fyrrige colombianske utvekslingsflamme, Eduardo, mens du ligger og marinerer deg i medstudenters kroppsvæsker.

Dette er heldigvis ikke et problem for deg, siden semesteroppgaven skal inn 23.59, klokka er 19.45 og du har hittil kun skrevet én side der du bedyrer at hugenott-forfølgelsene i Frankrike var «litt i overkant kjipe». Be til høyere makter, du trenger dem.

5: Helsesøsters kontor

Foto: Mia Edvardsen

Om det er spesielt ille, oppfordrer jeg også til å kontakte Sits psykologhjelp. Selv om det som oftest er lang ventetid, hender det ofte at man får hjelp etter langt kortere tid enn man hadde regnet med. Inntil videre: se tidligere avsnitt.