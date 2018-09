Personvern endrer frivilligheten

Den oppdaterte personvernlovgivningen gjør det vanskelig for de frivillige organisasjonene.

I juli trådte EU og EØS’s nye personvernforordning, ofte omtalt som GDPR, i kraft. Hovedessensen er at forbrukerne i større grad skal kontrollere informasjonen om seg selv. Dette innebærer at organisasjoner ikke kan dele informasjonen videre, uten et aktivt samtykke fra forbrukeren. Dette skaper problemer for blant annet de forskjellige linjeforeningene ved NTNU, ettersom at fakultetet ikke lenger har lov til å gi dem informasjon om de nye studentene på forhånd.

PERSONVERNFORORDNINGEN • Personvernforordningen gir et sett med regler, med overordnet mål om å gi folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn på nett.



• Målet er å beskytte forbrukerne.



• Alle som ønsker å lagre og bruke opplysninger om noen må innhente samtykke.



• Alle skal ha rett til å vite hvilke personopplysninger ulike selskaper har lagret.



• GDPR står for General Data Protection Regulation, men i Norge kalles disse reglene for personvernforordningen.



• Hvis retningslinjene ikke følges kan bedrifter og selskaper få milliardbøter. Kilder: datatilsynet.no

Et annerledes studieopptak

De nye reglene for personvern har gjort det slik at de forskjellige linjeforeningene ved NTNU må forberede seg på mottaket av nye studenter på en annen måte enn tidligere år.

– Tidligere har vi fått lister over alle som skal starte på studiet fra fakultetet, og på den måten kunnet sende ut en informasjonspamflett, og fått lagt til alle de nye i en facebookgruppe, forteller leder Lars Falsen Habostad i linjeforeningen for energi og miljø, Emil.

LES OGSÅ: Vil innføre mentorordning ved NTNU

På grunn av de nye personvernreglene har ikke fakultetet lov til å gi linjeforeningene informasjon om de nye studentene uten deres samtykke, så Emil må endre prosedyrene sine.

– Heldigvis var de på fakultetet veldig behjelpelige. De sendte ut informasjonspamfletten for oss. Der var det også vedlagt en påmelding, der alle kunne melde seg på fadderperioden, forteller Habostad.

Han synes at det er dumt at de nye reglene skaper merarbeid for fakultetet og linjeforeningene.

DINE RETTIGHETER • Du kan be om å vite hvilke opplysninger en virksomhet har lagret og hvordan opplysningene behandles.



• Du kan kreve at opplysninger om deg rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger, hvis du mener at en virksomhet behandler opplysninger om deg som ikke er riktige.



• Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles. Hvis du legger inn en protest kan ikke virksomheten lenger bruke disse opplysningene.



• I enkelte tilfeller har du «retten til å bli glemt», som vil si at du kan kreve at personopplysninger om deg slettes. Hvis du har gitt samtykke og trekker det tilbake, gjelder denne retten.



• I noen tilfeller kan du be om begrensning av personopplysninger. Det vil si at opplysningene kan lagres, men ikke brukes til noe.



Kilder: datatilsynet.no

– Som frivillig studentorganisasjon har vi ingen kommersielle interesser, eller noe vi skal prøve å selge, sier Habostad.

Maren J. Mood i linjeforeningen til bygg og miljøteknikk, Aarhønen, forteller at selv om de oppdaterte reglene gjør fordelingen av faddergrupper vanskeligere så sørger fakultetet for at ingen regler blir brutt.

– Innføringen av nye personvernregler gjør dette vanskelig, da de fleste alternative løsninger til hva vi tidligere har gjort bryter med de nye personvernreglene. Jeg vet at flere representanter fra både instituttet og fakultetet har vært i møte med jurister for å forsikre seg om at de ikke gir ut informasjon de ikke har lov til, skriver Mood.

Videre forteller hun at det vil bli vanskelig for de forskjellige frivillige organisasjonene i Trondheim å fortsette slik de gjorde før de nye personvernreglene kom.

– Av det vi har erfart denne sommeren virker det som det er vanskelig å implementere personvernforordningen i frivillige organisasjoner, og det finnes få alternative løsninger på deling av informasjon. Vi er derfor nødt til å jobbe mer med dette fram mot neste fadderperiode, dersom vi ønsker en løsning der vi får informasjonen før selve immatrikuleringen, forteller Mood.

LES OGSÅ: NTNUs maskinvare utsatt for hackeforsøk

Samfundet og UKA ruller videre

Det er ikke bare linjeforeningene som har måttet håndtere de nye reglene innenfor EU- og EØS-land. Kommunikasjonsansvarlig Karoline Bernklev ved Samfundet forteller at de alltid har vært svært bevisste når det gjelder personvern.

– Det har kun blitt lagret informasjon som er nødvendig for å tilby tjenestene våre til medlemmer, og denne informasjonen blir aldri delt med tredjeparter. I forbindelse med oppdateringen ble all informasjonen vi lagrer gått over med et kritisk blikk, og felter som ikke er strengt nødvendige ble fjernet.

Videre forteller Bernklev at de nå også sørger for å gjøre medlemmene ved huset ekstra oppmerksomme på vilkårene for bruk av Samfundets IT-tjenester, og disse må godkjennes ved registrering.

LES OGSÅ: Personnummer og vitnemål lå åpent tilgjengelig på nett

– Før det nye regelverket trådte i kraft i Norge rådførte man seg også med Datatilsynet angående beste måte å takle denne overgangen på. Her har nødvendige endringer blitt gjort slik at Samfundet opptrer i tråd med forordningen, sier hun.

Leder Julian Mæhlen i UKA forteller at de ikke har merket så mye til personvernforordningen, ettersom at de er i en veldig tidlig periode av opptakene.

– Foreløpig har vi kontroll. Det viktigste her er å være flink til å be om samtykke og informere søkere om hvordan informasjonen deres blir lagret, sier Mæhlen.

Under Dusken har prøvd å komme i kontakt med personvernombudet til NTNU, uten å lykkes.

Kommunikasjonsansvarlig Karoline Bernklev i Samfundetstyret har tidligere vært med i Under Dusken.