Kos, kink og kunnskap

Trondheim har fått rykte på seg for å være Norges hovedstad for «one night stands». Er trøndere så kåte at forbruket vårt krever hele fire voksne leketøysbutikker?

Kondomeriet

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Et kjapt blikk rundt i butikken viser ikke bare sexleketøy, men alt av morosaker, brettspill og undertøy av den sexy varianten. Radene er organiserte med presisjon etter hva de forskjellige produktene skal brukes til, og med to prøverom som antakeligvis bare er for undertøyet.

De selger også mange diskre leketøy, et eksempel er en liten vibrator som ser ut som en leppestift. De er søte nok, men jeg tenker jeg vil heller ha plass i veska til leppestiften og finne meg noe «naturlig» eller større om jeg først er i humøret.

– Hit kommer alt fra vennepar som kjøper morosaker til utdrikningslaget, til eldre som vil piffe opp sexlivet. Vi bruker også å ha barn innom, som syns det er kjempeartig å se på morosakene og penis-godteriet, sier Thyra. Tidlig krøkes.

Hos Kondomeriet har de også orgasme-garanti, som vil si at en kunde har 30 dager til å komme tilbake med et vibrerende leketøy hvis det ikke gir deg den tilfredsstillelsen du ønsker. Et godt tilbud, men personlig ville jeg ha tatt en alvorsprat med meg selv eller bytta ut partneren hvis orgasmen skulle være fraværende.

Jeg spør Thyra om de har noen tips til både erfarne og nysgjerrige studenter, og hun svarer med en gang:

– Kom til oss og spør om hjelp! Vi er blant annet veldig behjelpelige med å åpne pakkene så kundene kan se og føle på produktene. Det hjelper veldig på å finne det produktet som måtte passe deg, sier hun.

Når det kommer til anbefalinger poengterer Thyra at de ansatte ikke deler personlig erfaring, men heller lar kundene få tforske selv.

– Det er veldig viktig for oss at kundene selv finner ut av hva de liker, sier hun.

Erotikk 1

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Det første jeg legger merke til idet jeg går en inn er en hylleseksjon fylt med Fifty Shades of Grey-produkter i svarte og lilla nyanser. Noe som gjør at jeg egentlig bare vil snu i døra, siden hele den franchisen er en fornærmelse mot ordentlig BDSM. Det eneste bra med hele røkla er at de har undertøy som faktisk er sexy, og jeg kan gå god for i hvert fall én av piskene deres. Jeg har hørt mye godt om Erotikk 1, så vi fortsetter framover og møter ansatt Thea som også jobber som grafisk designer.

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Lukta av lær treffer meg som en vegg. Jeg kjenner kinnene rødme, men tvinger følelsen ned igjen. «Nå er jeg på jobb. Vent til helga», tenker jeg. Thea viser fram deres egen merkevare, Avalon, med en mors stolthet. Det er den eneste BDSM-merkevaren i hele Norge. Med et så stort utvalg spør jeg Thea hva de selger mest av.

– Da må jeg dessverre komme med et kjedelig svar. Det er glidemiddel, sier hun, og viser meg samtidig det spesielle utvalget av kondomer, med veganske kondomer, kvinnekondomer og slikkelapper. Jeg gir det to år før det kommer glutenfrie, økologiske kondomer.

– Ikke være redd for å spørre oss, vi er glad å kunne hjelpe til, poengterer Thea. Noe av det mer spennende jeg får se er en vakuumvibrator som suger på klitorisen. Thea spør engasjert om jeg vil prøve den.

Tja, hvorfor ikke? Så lenge jeg får et rom for meg selv.

Før jeg får tenkt ferdig tanken får jeg beskjed om å putte fingeren i maskinen og kjenne. Som innehaver av en klitoris, skjønner jeg fort hvorfor akkurat denne modellen er ettertraktet.

Akkurat om hos Kondomeriet, har også Erotikk 1 mye kunnskap i de erotiske kunster. De har også tipp topp utvalg i lakk og lær. Her kan du slå av en prat om både BD og SM, i tillegg til seksuell helse.

Amors lille hjelper

Foto: Lasse Georg Tønnessen

– Det hele startet for fire år siden på Fosen, forteller innehaver Kim René Næstvold Fines.

Foto: Lasse Georg Tønnessen

– De som kommer hit vet veldig ofte hva de skal ha, forteller han.

Amors lille hjelper har også en nettbutikk, hvor de leverer alt fra det mykeste og søteste til produkter som passer for mer harde og røffe kunder. Dette er også noe som reflekteres i butikkhyllene.

– Produkter til damer dominerer markedet sammenlignet med hva som leveres til menn og par, sier Kim René.

Han viser fram et produkt som har blitt spesielt populært i det siste - en vibrator som er appstyrt. Som om personvernet ikke var sketchy fra før av, kan Cambridge Analytica nå få tak i dildostatistikken min også.

Jeg spør etter tips og råd til de mer uerfarne og Kim René kommer med et veldig godt poeng, spesielt til par der ute:

– Hva man er komfortabel med er veldig forskjellig. Gutta har en tendens til å ville kjøpe produkter som er litt for mye for partneren, og ikke bra å bruke med en gang, sier han.

– De kåteste folka finner du i Trondheim. Det gir kanskje mening med tanke på Trondheims store studentandel.

Amors lille hjelper er stedet om du leter etter noe nytt og vil slå av en prat med de som kan sakene sine. Det ligger litt skjult , men er definitivt en av de mest trivelige sexsjappene jeg har kommet over.

Club 4 shop

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Jeg blir stående en stund å stirre på et produkt på vei inn i butikken, og prøver å forstå om den skal stikke inn eller ut av kroppen. Etter en kjapp vurdering finner jeg ut at jeg egentlig ikke vil vite det og vandrer dermed videre innover.

Foto: Lasse Georg Tønnessen

– Flere ganger har Snapchat stengt kontoen, men jeg finner alltid en vei rundt og åpner den igjen, sier han.

– Vi har alt fra kilefjær til kjettingpisker, til knullemaskiner og lateksdokker. Disse har rundt 50 sorter silikon.

«Gunnar» forteller at det er betryggende å ha den bredden og kunnskapen de sitter med slik at de kan hjelpe kundene på best mulig måte.

Vi går en runde rundt butikken mens «Gunnar» forteller om produktene. De fleste produktene vi går forbi pirrer som piri piri,, men idet vi kommer til et glassbur er det spesielt en ting som fanger interessen min. Er det en emoji… buttplug? I glassburet hvor det ligger ymse skinnende leketøy, ligger et blunkefjes og stirrer på meg. Fifty shades-merkevarene hadde forståelig en påvirkning på BDSM-miljøet, men overraskende å se emojis gjøre det samme. Hver sin smak.

Foto: Lasse Georg Tønnessen

– Jeg er lite beskjeden og lite klein, poengterer Gunnar. Han forteller hvor viktig det er å kunne prate med kundene, og at han lett kan lære bort noen kjappe knuter om folk er nysgjerrig på det. Jeg tar gjerne tilbudet og lager et mentalt notat om å svippe innom før helgen.

Etter min runde vil jeg konkludere med at butikkene er ganske så like i hva de selger, men varierer i graden på kinkhetsskalaen. Men jeg skjønner godt at det er fire butikker, for hvis en av de går tom for bondageteip har du tre andre alternativer. Er du vanilla, hardcore BDSMer, utforskende, veteran, nysgjerrig, eller bare en sånn der raring som liker sex, ja, da har du kommet til riktig by, din kåte jævel.