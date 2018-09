La meg ha sex, så skal jeg ikke si til noen at du også har det

Er vi, etter å ha blitt overeksponert i alle kanaler, på vei til å bli et seksuelt, snobbete samfunn?

Jeg ser deg, du som illsint skriver i kommentarfelt om hvor forkastelig og upassende reality-tv er. Likevel benker du deg ned foran tven med popkorn og et glass p-max for å se på, du din hykler. Hvorfor synes du egentlig at det er så utrolig fælt at mennesker i sin beste alder har sex i beste sendetid? Se der, der kom det en kronikk i dagbladet. Og VG. Nettavisen. For hver pikk eller pupp som ruller over tv-skjermen, dukker det opp flere sjokkerte uttalelser. Å kalle noe såpass naturlig som sex for «upassende» er bare barnslig. Hvordan kan noen si seg villig til å sende dette? spør du. Vel, du ser jo på.

Jeg forstår at det fort kan bli litt mye. Om du skrur på hvilken som helst kanal, eller plukker opp et blad og åpner det vil du mest sannsynlig bli møtt av et eller annet som kan kobles direkte eller indirekte til sex. Om du skal kjøpe deg nye klær, er gjerne modellene som reklamerer for klærne attraktive. Vil en avis skape oppmerksomhet rundt utgaven, skriver de om sex på forsida - alt for å appellere til det mest primære behovet vi har. Det er en lett, men enkel måte å få oppmerksomhet på, fordi de fleste av oss er ganske nysgjerrige på både egen og andres sex.

Samtidig så vet jeg ikke hva du forventer når du skrur på tven og ser programmer som Love Island, Paradise Hotel og Ex on the Beach for deretter å bli sjokkert over at folk pøker. Det er nesten som vi har gått tilbake i tid. Vi er blitt så overeksponert at vi prøver å komme oss unna, gjemme det i nattbordsskuffen. Det er jo ikke sånn at sex er noe hipt og kult som bare kidsa driver med, så hvorfor dette plutselige generasjonsskiftet? En ting er å være uenig i den kulturen som vi ser utvikler seg nå, men å si at å vise sex er «umoralsk» er å dra det litt langt. En skal ikke behøve sitte føle på skam eller skyld for å være glad i eller være opptatt av sex. Så lenge det ikke er forbudt eller (faktisk) krenkende mot en partner, er det virkelig ingen andres sak hvordan du velger å stilne dine seksuelle lyster.

Så kjære deg som rynker på nesa over all denne sexen i media: Slipp løs ditt indre sexdyr og lev litt! Om du vil kritisere programmer som Ex on the Beach kan du heller kritisere den typen karakterdrap som slike tv-serien inviterer til. Der snakker vi umoralsk og upassende. Jeg vil heller se ti pikker enn mobbing på lineær tv. Hva med deg?