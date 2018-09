På liv og død

Barbara Ehrenreichs Natural Causes er en effektiv motgift til det overmedisinerte samfunnet.

Den amerikanske journalisten og aktivisten Barbara Ehrenreich er kjent for en lang karriere med kritisk og kontrær tenkning. I Natural Causes er det medisin-, helse- og fitnessindustrien som legges under lupen.

Ifølge Ehrenreich har medisinen den samme posisjonen i dagens samfunn som religionen hadde tidligere. Det tidligere bildet av en allmektig Gud har i dag blitt erstattet av en nærmest ubegrenset tro på menneskets makt til å forme våre egne livsbetingelser. I søkenen etter sunnhet og sinnsro tilbringer vi derfor stadig mer tid på tredemølla, hos legen og på yogamatta. Den gamle drømmen om udødelighet har i senkapitalismen blitt ikledd en høyteknologisk drakt, hvor vi gjennom kontinuerlige livsstilsjusteringer, life-hacks og teknikker jager etter total kontroll over våre egne liv og kropper.

Slik blir helse et moralsk anliggende. Å være sunn og i god form forvandles til en plikt, og som gode protestanter tolker vi sykdom, smerte og død som et resultat av usunne, og derfor umoralske, handlinger.

Det er ikke en original samfunnsdiagnose Ehrenhreich stiller. I helsesosiologien har begrepet medikalisering for lengst blitt etablert som en betegnelse på hvordan medisinens makt sprer seg i samfunnet. Ifølge teorien skjer dette ved at i utgangspunktet ikke-medisinske fenomener (for eksempel alkoholisme, skallethet og impotens, for å ta de tilstandene kulturseksjonen kjenner best til) omdefineres til sykdommer som skal forebygges og behandles ved hjelp av medisinske metoder og medikamenter. På denne måten forvandles medisinen til en institusjon for sosial kontroll. Helse blir uatskillelig fra dyd, det sunne og friske blir synonymt med det gode, og det usunne og syke med det onde.

Det unike med Ehrenreichs bok er først og fremst hvordan medikaliseringskritikken like gjerne formuleres fra et biologisk perspektiv som fra et sosiologisk. Ifølge Ehrenreich viser biologisk forskning at celler i kroppen kan begynne å arbeide aktivt mot kroppen ved å spre sykdommer, bryte ned vev, og lignende. Til og med immunsystemet kan iblant begynne å angripe friskt vev i kroppen, noe som blant annet kan forårsake multippel sklerose. For Ehrenreich er dermed ikke kroppen et velsmurt maskineri som jobber for vårt eget beste, men en kampsone hvor ulike fraksjoner kontinuerlig utkjemper slag som kan ha katastrofale konsekvenser for organismen som helhet.

Alt dette stiller spørsmål ved idealet etter kontroll som ligger til grunn for moderne helse- og fitnesstenkning, men også måtene vi tenker om oss selv og vår egen identitet. Ifølge Ehrenhreich er den moderne sivilisasjonen bygget på en oppblåst og altoppslukende idé om det personlige selvet. Også dyrkningen av selvet har i senkapitalismen antatt en religiøs karakter – vi skal «tro» på oss selv, sies det, og bruke livene våre på å finne ut av hvordan vi kan realisere vårt eget jeg best mulig. Individualiseringen tilslører ikke bare hvordan vi alle er grunnleggende formet av sosiale og historiske faktorer, men også at biologiske prosesser legger sterke begrensninger på våre muligheter til å kjenne og kontrollere våre egne kropper. Konklusjonen er derfor entydig: Drep selvet, gå av tredemølla, og innse at døden ikke er så farlig som du tror.