– Den dårligste indiske maten jeg har spist

En indisk buffé uten smak av krydder er like autentisk som en blotter uten frakk.

INDISK MENY Hvor: Taste of India. Brattørgata 5, 7010 Trondheim Vi spiste: Kylling, svin og grønnsaker i karri, samt kjøttboller, mixed dal og mer grønnsaker. Kaffe til dessert. Pris: 149 kroner. Tidspunkt for buffé: Klokken 14.00 - 19.00. Hvem passer det for: Du som bare har salt i krydderhylla. Klientell: Folk over 50. Utsikt: Beina til fotgjengerne i Brattørgata. Vegetar: Ja. Rullestolvennlig: Ja, hvis du har bærehjelp. Insidertips: Er du i karrihumør? Hold deg til sausen og la kyllingbeina ligge igjen.

Bufféanmelderne Piffi og Gastromat har gått under jorden. Sammen med to turister sitter de i en kjeller i Brattørgata, klare til å innta det de tror skal bli et velsmakende indisk måltid. Lokalet er overdimensjonert, med plass til over hundre gjester. Det kunne med letthet ha blitt nedskalert til en femtedel.

Indiske köttbullar

– Man kan få en indisk restaurant til å bli eksotisk uten å ty til gusjeoransje, sier Piffi med kjennermine.

For å akkompagnere den lite flatterende fargen på veggene er det satt ut bilder med gullrammer og blingbling-gjenstander. En vegg med rustfarget fasadeskifer løper under de små gluggene i vinduene, hvor man så vidt skimter de forbipasserendes bein. Men våre gourmeter lar seg ikke affisere av det dunkle kjellerlokalet. Som sultne hyener stormer de to erfarne anmelderne bort til buffédisken. Seks retter, en salat og noen dressinger er det de har å velge mellom. Den obligatoriske karrikyllingen er selvfølgelig representert, sammen med både svin- og vegetarkarri.

– Er dette kjøttboller i fløtesaus, utbryter Gastromat.

Jo, det er det. Kjøttbollene, som er blandet sammen med sjampinjong, minner mer om en rett fra Ikea-kantina enn om noe man får servert på en indisk restaurant. Det smaker fløte og kvernet kjøtt, og krydderiene er helt fraværende. Det samme gjelder brorparten av rettene.

Nanbrød til blodpris

Foto: Sitronpepper

Han ligner mest av alt en hamster der han fortvilet prøver å gnage kjøttet av en uformelig klump fra karrikyllingen sin. Den såkalte «kyllingen» er ikke annet enn bein og brusk, ikke saftige fileter, slik det skal være. Den oransje karrisausen smaker søtt, med et hint av kanel.

– Dette er jo smakløst! Skal det ikke være krydder i indisk mat, utbryter Piffi.

– Og hvor er nanbrødet, spør Gastromat.

Nanbrød er ikke inkludert i buffeen, men kan kjøpes i tillegg. En indisk buffé uten nanbrød er som en rytter uten hest.

Til tross for at de har møtt mange skuffelser på veien, velger våre to venner å forsyne seg for annen gang. Mannen som må være stedets kokk, myser på dem fra sin plass bak disken. Han ser ikke ut til å ha mye å gjøre i dag.

Tyr til romantikk

– Svinekarrien smaker bare soyasaus. Dessuten er ikke kjøttet mørt, sier en tydelig skuffet Piffi.

De små kjøttstykkene som skulle ha vært saftige overraskelser, blir en skuffelse. Den evig optimistiske Gastromat slakker på beltet, og forsyner seg for tredje gang. Kanskje det smaker bedre denne gangen. Forhåpningene hans blir dog ikke innfridd. Selv ikke den nyankomne kelnernes forsøk på å skape romantisk stemning med telys kan redde denne restaurantopplevelsen.

– Det positive er jo at man blir mett, sier Piffi.

– Men det er jo en buffé, konstaterer Gastromat.