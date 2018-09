Finn din plass i Norges beste studieby!

Det første resultatet fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse har kommet, og det er nedslående.

Nesten en av tre (29 prosent) oppgir at de svært ofte eller ofte føler seg ensomme. Forrige gang denne undersøkelsen ble gjennomført, i 2014, kom det fram at de som deltok på fadderuken hadde flere nære venner på studiet enn de som ikke deltok. Nå som fadderukene er over, er det mange som kjemper for at akkurat du skal engasjere deg i deres forening.

Som ny i Trondheim kan det virke overveldende. I en by der det florerer av studentfrivillighet, kan det virke vanskelig å finne ut hvor din plass er. Du skal både finne deg til rette på studiet, og forhåpentligvis en forening eller et lag å møte venner i. Her kan du nemlig engasjere deg i alt mulig rart!

Du kan for eksempel stille til råd der du kan direkte påvirke din bosituasjon i studentbolig (boligrådet) eller du kan engasjere deg politisk, både gjennom studentpolitikk og partipolitikk. Trondheim har Norges største idrettslag, som tilbyr flere idretter du kan delta i enn Norges Idrettsforbund. Mange foreninger arbeider med solidaritet. I linjeforeningen din kan du kanskje være med på å lage revy, arrangere ball, workshops eller foredrag, eller kanskje du har lyst på erfaring som bartender på Samfundet? Du kan til og med være med og dele ut penger til alle de andre frivillige organisasjonene her i byen gjennom Kulturstyret!

Mitt råd til deg er å trekke pusten dypt, ta et steg tilbake, få overblikket, og velg det som føles rett for deg – men velg noe. Din plass er der du ønsker at den skal være. Og hvis du mot all formodning ikke skulle greie å finne et sted der du føler deg hjemme, ta plass! Lag en forening som passer til deg og dine interesser – det er garantert andre som er interesserte i det samme. Vi er Norges beste studieby fordi frivilligheten tilbyr dette mangfoldet av muligheter, og fordi folk har opprettet tilbudet hvis det ikke eksisterer. En ting er sikkert, i Trondheim er det plass til deg. Du skal ikke trenge å føle på ensomhet – men hvis du gjør det, vit at du ikke er alene.