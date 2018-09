Årabrot: Who Do You Love

Ikke en særskilt positiv psykose-opplevelse.

Who Do You Love er et album jeg rett og slett ble forvirret av. Årabrot hadde et kraftig gjennombrudd på forrige album, The Gospel, hvor de tok et massivt steg over på en helt ny stil. Den plata var en av de sjeldne, som man godt kan høre igjennom igjen og om igjen.

Dette var ikke helt tilfellet med Who Do You Love. Albumet har verken en tydelig start eller avslutning, med ni låter som alle prøver å være til de grader eksperimentelle. Til tider blir det altfor langt ut på viddene for min del. At vokalisten Kjetel Nernes nylig gikk gjennom en veldig tøff periodet i livet sitt har garantert påvirket den artistiske siden hans, og dette er nok mye av grunnen til at det er så eksperimentelt. Det er klart at det har skjedd en utvikling og prioritering når det kommer til det soniske bildet.

Likevel så må jeg være ærlig å si at dette var ikke det jeg håpte på. Albumet er uansett velprodusert og har sine gode sider. Et godt eksempel på dette er låten «Pygmalion» som er en fin og behagelig låt, og den kvinnelige vokalen skaper en rolig stemning. Jeg føler derimot at låta kunne passet bedre på avslutningen av albumet fremfor midt i.

Når det gjelder den mer merkelige delen av albumet finner blant annet vi låten «Serpents», som er mer mellomstøy enn melodi. Den kunne derimot heller passet som en oppvarming på starten av albumet. Låten som trekker oppmerksomheten min mest må være «Look Daggers». Den holder fast i stilen Årabrot har ligget på tidligere, og er både hard og brutal med en fin gitarintro, og en bass som er mye mer til stede sammenlignet med de andre låtene. For å konkludere vil jeg si at lyttingen ville føltes som en mer behagelig opplevelse hvis ikke halvparten av låtene hørtes ut som fulle irske sjømannsviser. En noe bedre strukturell sammensetning hadde heller ikke skadet.