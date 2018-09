Dette bør du få med deg på Hiphopsamfundet

Denne fredagen kommer både større og mindre artister for å opptre på festivalens andre år.

Med store publikumsdragere som KingSkurkOne, Ivan Ave og Emil stabil er Hiphopsamfundet helt klart en av årets store begivenheter i Trondheim. De fleste drar nok på festival for å få med seg artister man er fan av for en nett pris, men minst like viktig er det at festivaler er en gylden mulighet til å oppdage nye, mindre artister. Og dem er det nok av på Hiphopsamfundet.

Sistemann ut på plakaten var Radøy-rapperen Kald Flamme. Etter å ha brutt overflaten for noen år siden med låta «På» har han vokst seg større og større, og var i år med på Urørt-finalen. I nyere tid var han blant annet med på prosjektet Vin Og Rap med låten «Er På Vei», og har samarbeidet mye med en av kveldens andre artister, Ezzari.

Oslogutten har gjennom fjoråret og sommeren pumpet ut låt etter låt, og er på vei opp med rekordfart. Backet opp av Universal og med blant annet Nora Collectives kuleste produsent Axxe i ryggen kommer vi nok til å høre enda mer i årene som kommer. Nå får vi høre ham på Klubben, og er vi heldige kommer kanskje Kald Flamme innom å gjester på noen vers der også.

Over på den mer roligere vibben er L.U:N.A Music som skal fylle Knaus med sin myke R&B-vokal over broren Leo Roussels flytende lo-fi elektroniske beats. Med ferske «Eg er lei» og blant annet Myra-samarbeidet «Gelt» kan dette bli en nydelig avslutning på intimscenen.

Selvfølgelig må jeg til slutt anbefale min personlige favoritt. Yogutten Linni stiller opp med sitt energiske soloshow, og selv om jeg så det på Øyafestivalen allerede i år kunne jeg gjerne sett det fem ganger til. Albumet Maksimum gled fint inn på musikkredaksjonens toppliste i fjor, og vi venter spent på hva som kommer i år.

Under Dusken stiller opp med konsertanmeldere, men du bør også dra for å oppleve det beste hiphop-norge har å by på.